Megválasztották Irán új vallási vezetőjét: a neve még titok

Döntést hozott az Irán új legfelsőbb vezetőjének kiválasztásával megbízott klerikális testület – közölték a tagok, bár a nevet még nem jelentették be. Nem kizárt, hogy Ali Hámenei ajatollah fia, Modzstaba Hámenei „örökölte” meg apja posztját.

Az illetékes felelős testület kiválasztotta Ali Hámenei ajatollah utódját, Irán új legfőbb vallási vezetőjét. Ez a pozíció Irán legmagasabb politikai és vallási tekintélye, és

minden állami kérdésben is az övé a végső szó.

„A szakértői testület többsége által jóváhagyott, legalkalmasabb jelöltet kiválasztották” – jelentette be vasárnap Mohsen Heydari, a kiválasztó testület tagja az iráni ISNA hírügynökség szerint.

Modzstaba Hámeneit emlegetik

Más tagok is megerősítették a döntést, az egyikük azt sugallja, hogy Ali Hámenei fia veszi át a posztot – értesült a Times of Israel. Modzstaba Hámeneit sokan apja lehetséges utódjaként emlegetik. Ali Hámenei 1989-ben lett a legfőbb vezető.

Mojtaba Hosseini Khamenei, an Iranian politician, and eldest son of Ayatollah Ali Khamenei, who was elected the next Supreme Leader of Iran, has been killed in U.S. strikes in Tehran 😯 – Elected at 3.45pm

– Died at 5.55pm

(In just 2 hours)pic.twitter.com/6S3Gq8MJDm — Fan Account Richard Kettlebourogh (@RichKettle07) March 5, 2026



Donald Trump amerikai elnök korábban ragaszkodott ahhoz, hogy szerepet kapjon a következő iráni vezető kiválasztásában. Az elnök elutasította annak lehetőségét, hogy . Modzstaba Hámenei töltse be a szerepét, „könnyűsúlyúként” bélyegezve meg őt.

Az iráni tisztviselők viszont kategorikusan elutasították azt az elképzelést, hogy Trumpnak bármilyen szerepe lenne az utód kiválasztásában.

A monarchia újjászületése?

Modzstaba Hámenei neve a Guardian összefoglalója szerint Iránon belül is megosztja a közvéleményt. Esetleges kinevezését egy olyan rezsim megszilárdításának tekintik, amelyet jogvédő csoportok azzal vádolnak, hogy az elmúlt hónapokban legalább 7000 embert ölt meg.

Emellett az apáról fiúra öröklődő hatalomátadást Irán síita klerikális vezetése is helyteleníti, különösen egy olyan köztársaságban, amely egy (örökletes uralkodói posztot jelentő) monarchia 1979-es megdöntésével született – emlékezet a Guardian.

Kiemelt kép: Gyászolók ülnek Ali Hámenei ajatollah, Irán néhai legfőbb vallási és politikai vezetőjének portréja előtt az iráni nagykövetségen, Újdelhiben 2026. március 6-án, az Irán elleni izraeli-amerikai hadművelet hetedik napján. (Fotó: MTI/EPA/Radzsat Gupta)