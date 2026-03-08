Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #Brüsszel #izraeli-iráni konfliktus

Két gyermek is meghalt Harkivban, amikor orosz légitámadás során rakéta csapódott egy lakóházba

lead_image
Szerző: hirado.hu
2026.03.08. 07:30

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Az orosz csapatok március 7-én éjszaka ballisztikus rakétával támadtak egy ötemeletes épületet Harkivban, 11 ember, köztük két gyermek meghalt, legalább 15-öt megsebesült – számolt be a Kyiv Independent.

Oroszország 480 drónt, valamint 29 rakétát indított, amelyek az energiát biztosító infrastruktúrát célozták meg Ukrajnában, jelentette a légierő. Az ukrán erők 453 drónt és 19 rakétát lőttek le.

Harkiv polgármestere, Ihor Terekhov szerint az orosz támadás a város ellen többek között egy tanár és kilencéves fia, valamint egy 13 éves lány és édesanyja életét követelte.

Az áldozatok száma nőhet, mivel a mentési műveletek még folyamatban vannak. Tizenegy ember rekedt a romok alatt.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: A harkivi lakóház, amit orosz rakétatámadás ért 2026. március 7-én – Fotó: Ukrán Állami Vészhelyzeti Szolgálat

halálesetorosz–ukrán háborúukrán válság Ukrajna

VilágPont Járai Judittal

Ajánljuk még

 