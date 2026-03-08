Két gyermek is meghalt Harkivban, amikor orosz légitámadás során rakéta csapódott egy lakóházba

Oroszország 480 drónt, valamint 29 rakétát indított, amelyek az energiát biztosító infrastruktúrát célozták meg Ukrajnában, jelentette a légierő. Az ukrán erők 453 drónt és 19 rakétát lőttek le.

Harkiv polgármestere, Ihor Terekhov szerint az orosz támadás a város ellen többek között egy tanár és kilencéves fia, valamint egy 13 éves lány és édesanyja életét követelte.

Az áldozatok száma nőhet, mivel a mentési műveletek még folyamatban vannak. Tizenegy ember rekedt a romok alatt.

Kiemelt kép: A harkivi lakóház, amit orosz rakétatámadás ért 2026. március 7-én – Fotó: Ukrán Állami Vészhelyzeti Szolgálat