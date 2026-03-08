Halálos csapás ért egy iráni általános iskolát, Trump szerint Irán a felelős

Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak azt mondta: „Az alapján, amit láttam, ezt Irán hajtotta végre.” Hozzátette, hogy az iráni fegyverek „nagyon pontatlanok”.

Arra a kérdésre, hogy valóban Irán lehet-e a felelős, Pete Hegseth, az amerikai védelmi miniszter kijelentette:

„Természetesen vizsgáljuk az ügyet. De az egyetlen fél, amely civileket vesz célba, az Irán.”

BREAKING: President Trump claims that the bombing of a girl’s school in Iran was done by Iran. Reporter: Did the US bomb a school and kill 175 people? Trump: It was done by Iran. Reporter: Is that true Mr. Hegseth? Hegseth: We’re investigating. Trump: It was done by Iran. pic.twitter.com/r53Q7P7i9U — Global War Update (@StunnedD1) March 8, 2026

A Fehér Ház korábban nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az amerikai erők hajtották végre a támadást. Ezzel szemben az iráni állami média Teheránt okolja, és az Egyesült Államokat teszi felelőssé a Minab városában található Shajare Tayyiba általános iskola elleni csapásért.

A CNN szerint a rendelkezésre álló adatok – köztük műholdfelvételek, geolokációs videók, amerikai tisztviselők nyilvános nyilatkozatai és fegyverszakértői értékelések – arra utalnak, hogy az iskola február 28-án kapott találatot, nagyjából ugyanabban az időben, amikor az amerikai erők támadást hajthattak végre a közelben lévő Iráni Forradalmi Gárda haditengerészeti bázis ellen.

