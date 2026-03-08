Műsorújság
Halálos csapás ért egy iráni általános iskolát, Trump szerint Irán a felelős

Szerző: hirado.hu
2026.03.08. 19:20

| Szerző: hirado.hu
Donald Trump amerikai elnök szombaton azt állította, hogy Irán hajtotta végre azt a dél-iráni általános leányiskolát ért támadás, mely során legalább 168 gyermek, valamint 14 tanár elhunyt, ezzel ellentmondva a CNN beszámolójának, amely elemzésekre és szakértői véleményekre hivatkozva azt írta, hogy az akció az amerikai hadsereg tevékenységéhez köthető.

Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak azt mondta: „Az alapján, amit láttam, ezt Irán hajtotta végre.” Hozzátette, hogy az iráni fegyverek „nagyon pontatlanok”.

Arra a kérdésre, hogy valóban Irán lehet-e a felelős, Pete Hegseth, az amerikai védelmi miniszter kijelentette:

„Természetesen vizsgáljuk az ügyet. De az egyetlen fél, amely civileket vesz célba, az Irán.”

A Fehér Ház korábban nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az amerikai erők hajtották végre a támadást. Ezzel szemben az iráni állami média Teheránt okolja, és az Egyesült Államokat teszi felelőssé a Minab városában található Shajare Tayyiba általános iskola elleni csapásért.

A CNN szerint a rendelkezésre álló adatok – köztük műholdfelvételek, geolokációs videók, amerikai tisztviselők nyilvános nyilatkozatai és fegyverszakértői értékelések – arra utalnak, hogy az iskola február 28-án kapott találatot, nagyjából ugyanabban az időben, amikor az amerikai erők támadást hajthattak végre a közelben lévő Iráni Forradalmi Gárda haditengerészeti bázis ellen.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök évértékelő beszédét tartja a törvényhozás, a kongresszus két háza előtt a washingtoni Capitoliumban 2026. február 24-én (Fotó: MTI/EPA/The New York Times pool/Kenny Holston)

halálos áldozatizraeli-iráni konfliktusizraeli–iráni háborúlégicsapás Pete Hegseth Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) Egyesült Államok

