Globális élelmiszerválságot kockáztatnak a háborúval: az oroszok sem tudják pótolni a kiesett műtrágyagyártást

Szerző: Udvardy Zoltán
2026.03.08. 12:39

Minél tovább tart a közel-keleti konfliktus, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy az emberek világszerte többet fognak fizetni az élelmiszerért. A legkiszolgáltatottabb országokban élők pedig éhezéssel nézhetnek szembe. Öszeállításunk.

Mivel a Perzsa-öböl a műtrágya-gyártás egyik fő forrása, a legújabb közel-keleti konfliktus megzavarja a globális élelmiszertermelést. A műtrágyaárak máris emelkedtek, felidézve a benzin és a műtrágya árának 2022 eleji, Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója utáni megugrását.

Gáz van: nincs (föld)gáz

A Perzsa-öböl ugyanis domináns műtrágyaforrás – jelzi a New York Times. Bár a régió leginkább bőséges olaj- és földgázforrásként ismert, energiabősége ösztönözte olyan gyárak fejlődését is, amelyek sokféle műtrágya, különösen a nitrogént szállító műtrágyák alapanyagait állítják elő.

A nitrogénműtrágyák legfontosabb komponense ugyanis a földgáz.

Ezekkel a műtrágyákkal táplálják azokat a növényeket, amelyek a világ élelmiszer-ellátásának mintegy a felét adják.


Egyelőre a Perzsa-öböl menti nitrogénműtrágyákat gyártó gyárak többsége továbbra is termelnek. Csakhogy az áruk gazdálkodókhoz való eljuttatása hirtelen lehetetlenné vált, mivel a Hormuzi-szoros, az öblöt az Indiai-óceánnal összekötő keskeny csatorna gyakorlatilag leállt.

A szoroson a tengeri forgalom megszűnése következtében olaj- és gázárak megugrottak.

Ha a vízi út továbbra is tiltott terület marad, a kulcsfontosságú műtrágyák és az előállításukhoz használt vegyszerek árai emelkedni fognak.

Ez arra késztetheti a gazdákat, hogy korlátozzák a műtrágyák alkalmazását, csökkentve a világ élelmiszer-ellátását, miközben a megélhetés kevésbé megfizethetővé válik – írja az amerikai lap.

Világszerte megérzik a gazdák a kimaradást

Káoszhoz vezet ez a váratlan műtrágyahiány éppen, most a tavaszi vetés idején – erről beszélt Cedric Benoist, a Reuters által megszólaltatott gazda, aki Párizstól délre termesz búzát, árpát és más növényeket. A francia gazdálkodó arról számolt be: a műtrágya tonnánkénti ára több tucat euróval ugrott meg.

A brit hírügynökség szerint

a gazdák a kasmíri Srinagartól a kanadai Saskatchewanig a Hormuzi-szoroson keresztül érkező műtrágyára és dízelre rendezkedtek be,

amely a globális műtrágya-kereskedelem mintegy egyharmadát bonyolítja le és a világ export-üzemanyagainak 20 százalékát biztosítja.

A globális gabonatúlkínálat miatt sok gazda már eleve arra számított, hogy veszteséget könyvelhet el az idei termésen. Most különösen borúsak a kilátások azoknak a gazdáknak, akiknek továbbra is tavaszi műtrágyát kell vásárolniuk.

Mindeközben a Qatar Energy kénytelen volt leállítani a termelést a világ legnagyobb, egyetlen telephelyen működő karbamidgyárában, mivel elvesztette földgáz-alapanyagforrását. A vállalat ugyanis leállította a gázkitermelést az LNG-létesítmények elleni támadások miatt.

Létfontosságú anyagok 

India karbamid- és foszfortartalmú műtrágyáinak több mint 40 százalékát a Közel-Keletről vásárolja. Míg az importot érintheti a válság, az indiai termelést már most is érinti a probléma. (A karbamid., vagy urea-műtrágya az egyik legnépszerűbb nitrogénforrás a mezőgazdaságban.)

A Közel-Kelet a globális kén-kereskedelem mintegy 45 százalékának forrása is,

amely kulcsfontosságú nyersanyag a műtrágyagyártásban, valamint különféle fémeknek és ipari vegyi anyagoknak – értesült a The Guardian című brit lap.

Ezzel egy időben a Közel-Kelet más részein csökkentették a kénkitermelést. India például karbamid- és foszfortartalmú műtrágyáinak több mint 40 százalékát a Közel-Keletről vásárolja. Míg az importot érintheti a válság, az indiai termelést már most is érinti a probléma.

Oroszország korlátozott lehetőségei

Az oroszországi műtrágyagyártók, amelyek a világ legnagyobb exportőrei, nem lesznek képesek pótolni az amerikai-iráni konfliktussal összefüggő potenciális globális hiányt, mivel korlátozott a kínálat növelésére való képességük – közölték idézi a Times of Israel az iparági forrásokra hivatkozó a Reuterst.


Oroszország a globális műtrágyakereskedelem mintegy egyötödét teszi ki, de

a korlátozott kapacitás, a belföldi export korlátozásai és az ukránok közelmúltbeli támadásai

a nagyobb üzemek ellen mind korlátozzák a termelés növelésének képességét – foglalja össze az az izraeli lap.

