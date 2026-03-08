Globális élelmiszerválságot kockáztatnak a háborúval: az oroszok sem tudják pótolni a kiesett műtrágyagyártást

Minél tovább tart a közel-keleti konfliktus, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy az emberek világszerte többet fognak fizetni az élelmiszerért. A legkiszolgáltatottabb országokban élők pedig éhezéssel nézhetnek szembe. Öszeállításunk.

Mivel a Perzsa-öböl a műtrágya-gyártás egyik fő forrása, a legújabb közel-keleti konfliktus megzavarja a globális élelmiszertermelést. A műtrágyaárak máris emelkedtek, felidézve a benzin és a műtrágya árának 2022 eleji, Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója utáni megugrását.

Gáz van: nincs (föld)gáz

A Perzsa-öböl ugyanis domináns műtrágyaforrás – jelzi a New York Times. Bár a régió leginkább bőséges olaj- és földgázforrásként ismert, energiabősége ösztönözte olyan gyárak fejlődését is, amelyek sokféle műtrágya, különösen a nitrogént szállító műtrágyák alapanyagait állítják elő.

A nitrogénműtrágyák legfontosabb komponense ugyanis a földgáz.

Ezekkel a műtrágyákkal táplálják azokat a növényeket, amelyek a világ élelmiszer-ellátásának mintegy a felét adják.

🇺🇸🇮🇱🇮🇷 The US and Israel’s attacks on Iran and the resulting closure of the Strait of Hormuz have heavily disrupted supplies of fertilizer, causing farmers worldwide to rush to secure critical nutrients. A third of global fertilizer supply passes through the Strait of Hormuz,… pic.twitter.com/dUltA9uopj — Europa.com (@europa) March 6, 2026



Egyelőre a Perzsa-öböl menti nitrogénműtrágyákat gyártó gyárak többsége továbbra is termelnek. Csakhogy az áruk gazdálkodókhoz való eljuttatása hirtelen lehetetlenné vált, mivel a Hormuzi-szoros, az öblöt az Indiai-óceánnal összekötő keskeny csatorna gyakorlatilag leállt.

A szoroson a tengeri forgalom megszűnése következtében olaj- és gázárak megugrottak.

Ha a vízi út továbbra is tiltott terület marad, a kulcsfontosságú műtrágyák és az előállításukhoz használt vegyszerek árai emelkedni fognak.

Ez arra késztetheti a gazdákat, hogy korlátozzák a műtrágyák alkalmazását, csökkentve a világ élelmiszer-ellátását, miközben a megélhetés kevésbé megfizethetővé válik – írja az amerikai lap.

Világszerte megérzik a gazdák a kimaradást

Káoszhoz vezet ez a váratlan műtrágyahiány éppen, most a tavaszi vetés idején – erről beszélt Cedric Benoist, a Reuters által megszólaltatott gazda, aki Párizstól délre termesz búzát, árpát és más növényeket. A francia gazdálkodó arról számolt be: a műtrágya tonnánkénti ára több tucat euróval ugrott meg.

A brit hírügynökség szerint

a gazdák a kasmíri Srinagartól a kanadai Saskatchewanig a Hormuzi-szoroson keresztül érkező műtrágyára és dízelre rendezkedtek be,

amely a globális műtrágya-kereskedelem mintegy egyharmadát bonyolítja le és a világ export-üzemanyagainak 20 százalékát biztosítja.

A globális gabonatúlkínálat miatt sok gazda már eleve arra számított, hogy veszteséget könyvelhet el az idei termésen. Most különösen borúsak a kilátások azoknak a gazdáknak, akiknek továbbra is tavaszi műtrágyát kell vásárolniuk.

Mindeközben a Qatar Energy kénytelen volt leállítani a termelést a világ legnagyobb, egyetlen telephelyen működő karbamidgyárában, mivel elvesztette földgáz-alapanyagforrását. A vállalat ugyanis leállította a gázkitermelést az LNG-létesítmények elleni támadások miatt.

🚨 SOME FERTILISER PRICES JUMP 12.8% DUE TO US-IRAN WAR & HORMUZ CLOSURE — CRU Group 🔥

CRU Group flags sharp surge in key fertilizers (urea, ammonia derivatives) — up ~12.8% as conflict escalates:

Hormuz effectively stalled: Tankers anchor outside strait, IRGC warnings block… pic.twitter.com/cZAWrANTGh — DARVAX bull 🔆 (@Rohit32134) March 2, 2026

Létfontosságú anyagok

India karbamid- és foszfortartalmú műtrágyáinak több mint 40 százalékát a Közel-Keletről vásárolja. Míg az importot érintheti a válság, az indiai termelést már most is érinti a probléma. (A karbamid., vagy urea-műtrágya az egyik legnépszerűbb nitrogénforrás a mezőgazdaságban.)

A Közel-Kelet a globális kén-kereskedelem mintegy 45 százalékának forrása is,

amely kulcsfontosságú nyersanyag a műtrágyagyártásban, valamint különféle fémeknek és ipari vegyi anyagoknak – értesült a The Guardian című brit lap.

Oroszország korlátozott lehetőségei

Az oroszországi műtrágyagyártók, amelyek a világ legnagyobb exportőrei, nem lesznek képesek pótolni az amerikai-iráni konfliktussal összefüggő potenciális globális hiányt, mivel korlátozott a kínálat növelésére való képességük – közölték idézi a Times of Israel az iparági forrásokra hivatkozó a Reuterst.

While Kremlin gnome putin was spreading old and new lies in his speech yesterday, one of russia’s largest nitrogen fertilizer producers was attacked 1,700 kilometers from the Ukrainian border. In 2024, the plant set a record – more than 2.3 million tons of products, including… pic.twitter.com/M5J2nqj3wR — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) October 3, 2025



Oroszország a globális műtrágyakereskedelem mintegy egyötödét teszi ki, de

a korlátozott kapacitás, a belföldi export korlátozásai és az ukránok közelmúltbeli támadásai

a nagyobb üzemek ellen mind korlátozzák a termelés növelésének képességét – foglalja össze az az izraeli lap.

