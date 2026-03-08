Fekete fátyol Teherán fölött: lángolnak az olajraktárak, támadás ért egy fontos repteret

Az Irán elleni háború kezdete óta példátlan intenzitású csapások érték a perzsa állam, különösen Teherán és környéke olajraktárait a vasárnapra virradó éjjelen. Az amerikai és az izraeli erők támadásaira azután került sor, hogy Irán visszautasította Donald Trump amerikai elnök felszólítását a feltétel nélküli megadásra.

Ügy tűnik, nem volt pusztába kiáltott szó Donald Trump amerikai elnök fenyegetése, miszerint Iránt a szombati napon „nagyon kemény csapások fogják érni”: a vasárnapra virradó éjjelen négy teheráni és környékbeli olajraktárat ért intenzív amerikai és izraeli támadás.

Egy iráni tisztviselő vasárnap bejelentette, hogy az Egyesült Államok és Izrael éjszaka

négy olajraktárat és egy kőolajtermékek szállítására használt logisztikai telephelyet bombázott Teheránban

és környékén. „Négy alkalmazott, köztük két sofőr meghalt ” – idézi a Le Monde.

Kiújult üzemanyag-csata

Az öt helyszín megrongálódott, de a tűz ellenőrzés alatt áll – mondta a Keramat Veyskarami, a nemzeti kőolajtermék-elosztó vállalat vezetője az állami televíziónak. Az AFP francia hírügynökség helyszínen lévő újságírói szerint az említett csapások helyszínén tüzek füstje lepte el az iráni főváros egét, kora reggel fekete fátyollal borítva be a várost.

📢 Tehran is burning. Power outages across northern Tehran.

~ Flames engulf the skyline as #Israel reportedly strikes Shahran Oil Depot west of the capital. Israel had warned: target our civilians, and you’ll pay a heavy price. #IsraeliranWar pic.twitter.com/0uSsPmrN5M — The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) June 14, 2025



Az izraeli hadsereg szombat késő este több iráni üzemanyagtöltő telephelyet is megtámadott, hatalmas tűz- és füstgolyókat küldve a levegőbe, robbanásokkal rázva meg Teheránt és a szomszédos Karadzs városát – számol be a támadásokról a The New York Times.

Az Irán energiainfrastruktúrája elleni támadások szombat éjjel újultak ki,

első alkalommal azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael a múlt hétvégén csapásokat mért Iránra.

A közösségi médiában terjedő videókon látható és a lap informátorai által is megerősített támadásokkal kapcsolatban a New York Times megjegyzi: egészen idáig az amerikai-izraeli bombázási kampány nagyrészt Irán vezetésének, biztonsági szolgálatainak és rendőrőrseinek pusztítására összpontosított, miközben megpróbálta felszámolni az ország rakétagyártási és -indítási képességét, és megakadályozni, hogy Teherán nukleáris fegyvereket állítson elő.

Súlyos károk a civil létesítményekben

Az iráni olajminisztérium közleményében azt közölte, hogy Teherán és Alborz tartományokban több olajtárolót is célba vettek. Az izraeli hadsereg egy közleményben megerősítette, hogy több üzemanyag-tároló és energiakomplexumot támadott meg Teheránban, mondván, hogy a létesítményeket Irán fegyveres erői használják. Az izraeli hadsereg „jelentős csapásnak” nevezte a kormány katonai infrastruktúrájának lebontását célzó akciót.

Teherán fő olajfinomítója

az egyik tárolólétesítmény mellett található a város déli Shahr Rey kerületében, amelyet megtámadtak – közölte az állami média. A közösségi médiában keringő videókon

hatalmas tűzoszlopok láthatók, amelyek megvilágították az eget, és minden bizonnyal ennek az olajraktárnak területéről emelkedtek fel.

🚨🇮🇷 Tehran’s largest oil depot up in flames after US-Israeli strikes!

Massive fires & smoke over capital – first hit on Iran’s energy infra. China loses ~15% of its oil imports from Iran overnight? pic.twitter.com/SBRCPkrxf6 — Global Flash Alert (@GlobalFlashHQ) March 8, 2026

A lap hozzáteszi: Teherán egy hatalmas, 10 milliós metropolisz, sűrűn lakott környékekkel, ahol a lakó-, kereskedelmi és katonai épületek egymás közelében vannak. Az iráni média és civil lakosok lakosok így a célpontok közelében található lakóházak, üzletek, utak, vízvezetékek, valamint számos kórház és iskola épületében esett károkról vagy az épületek elpusztításáról számoltak be.

Black Smoke Chokes Tehran After Strikes Ignite Oil Depots Massive fires from Israeli–U.S. airstrikes on oil storage facilities have sent thick black smoke over Tehran, with videos showing towering flames as multiple fuel depots burn across the capital. #WashingtonEye pic.twitter.com/IUGTIz17xf — Washington Eye (@washington_EY) March 8, 2026

Célpontban a repülőtér

Az iráni olajminisztérium közleményében azt közölte, hogy Teherán és Alborz tartományokban több olajtárolót is célba vettek a támadás folyamán.

A New York Times arról is beszámol, hogy Izrael szombat kora reggel megtámadta a Mehrabad repülőteret, az ország legforgalmasabb belföldi utazási központját. Izraeli források szerint a olyan repülőgépeket találtak el, amelyeket azon a felszállópályán várakoztak, ahonnan a régióban működő fegyveres csoportokat pénzzel és fegyverrel ellátó szállítmányokat indították.

JUST IN:🔥 U.S. and Israeli forces attacked Mehrabad Airport in Tehran After the strikes, Iran’s Mehrabad International Airport is GOING UP IN SMOKE after being struck in Tehran Major FAFO is playing out by the hour at this point. Iran is getting clobbered.#USIranIsraelWar pic.twitter.com/BTtT0PdSxL — Ashish Tomar🇮🇳 (@ashishtomar3108) March 3, 2026

Trump jelezte a csapást

A Politico felidézi az amerikai elnök szombati nyilatkozatát, miszerint „ma Iránt nagyon keményen fogják csapás érni”, illetve hogy a Pentagon kiterjeszti a célpontok körét „azokra a csoportokra és emberekre, amelyeket eddig nem vettek figyelembe”. Trump szombati bejegyzése azt követően jelent meg, hogy pénteken az Iszlám Köztársaság vezetőit „feltétel nélküli megadására” szólította fel, ám

Maszúd Peszeskján iráni elnök ezt visszautasította.

A szállodában sincs nyugtuk

Mindeközben az Izraeli Védelmi Erők bejelentette, hogy precíziós csapást hajtott végre az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) Kudsz Erőkhöz tartozó Libanoni Hadtest parancsnokai ellen, akik egy bejrúti szállodában tevékenykedtek – tudósít a Fox News.

A hadsereg közlése szerint a Kudsz Erők Libanoni Hadteste összekötőként működik az iráni IRGC és a Hezbollah terrorszervezet között, támogatva a Hezbollah katonai felemelkedését.

