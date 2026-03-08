Európai sztárcsapatok is részt vesznek a Honvéd ünnepi utánpótlástornáján – jelentette be Szijjártó Péter

Európai sztárcsapatok részvételével nemzetközi U-15-ös tornát rendez a Budapest Honvéd FC – közölte a klub Facebook-oldalán Szijjártó Péter, a Budapest Honvéd elnöke.

A Budapest Honvéd akadémiája az egyik legjobb Magyarországon, ezt mutatják az utánpótlás csapataink eredményei, az a tény, hogy hány fiatal áll Feczkó Tamás szakvezető rendelkezésére. Kiváló szakemberek dolgoznak akadémiánkon, és ennek komoly nemzetközi jelét is adjuk – mondta az elnök a közösségi oldalon látható videóban.

Kapcsolódó tartalom Szijjártó Péter lett a Budapest Honvéd elnöke

Hozzátette, óriási megtiszteltetés számukra, hogy egy fantasztikus nemzetközi tornát rendezhetnek az akadémián, a 15 évesek korosztályában.

Március 12. és 15. között vendégük lesz a Paris Saint-Germain, az Atalanta, a Szpartak Moszkva, a Maribor és az Elche korosztályos csapata.

Ha valaki szeretne látni jó utánpótlás focit, azt, hogy a sztárcsapatoknál milyen fiatalokat nevelnek, az látogasson ki a Magyar Futball Akadémiára, illetve a Bozsik Arénába, és nézze meg, hogy Európa topcsapataival játszhatnak a fiataljaink – mondta Szijjártó Péter.

Kiemelt kép: A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hivatalában fogadja Dubravka Bosnjakot, Bosznia-Hercegovina civil ügyekért felelõs miniszterét Budapesten 2025. december 1-jén (Fotó: MTI/KKM)