Európából ismét bolondot csináltak: Mindenki kap orosz olajat, kivéve az EU-t – jelentette ki Alekszandar Vucic szerb elnök

Európa ismét a legmagasabb árat fizeti azért, hogy felhagyott az orosz olajjal – jelentette ki Alekszandar Vucic szerb elnök a „Szerbia–2030” fejlesztési stratégia bemutatásakor. A politikus szerint miközben a világ számos térsége továbbra is hozzájut az orosz energiahordozókhoz, az Európai Unió saját döntései miatt kiszorul ebből a körből.

Az EurAsia Daily beszámolója szerint Alekszandar Vucic azokra a hírekre reagált, amelyek szerint az Egyesült Államok engedélyezte Indiának az orosz olaj vásárlását, miután a Perzsa-öböl térségében zajló háború jelentősen megemelte az energiaárakat.

„Az amerikaiak éjszaka hozták meg a döntést, mert nem tudnak mit kezdeni az olajárakkal”

– mondta Alekszandar Vucic.

A szerb elnök szerint a helyzet leginkább Európát hozza nehéz helyzetbe. „Tudják, ki van összezavarodva ebben a helyzetben? Mi, Európában. Mert ismét mi fogjuk a legmagasabb árat fizetni. Mert mindenki kap orosz olajat – Ázsia, Afrika, Amerika is akarja –, kivéve Európát” – fogalmazott Alekszandar Vucic.

A kijelentések előzménye, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen engedélyezte Indiának az orosz olaj vásárlását. Az amerikai pénzügyminiszter szerint ez átmeneti intézkedés, amelynek célja a globális piaci készletek stabilizálása.

Közben az energiaárak az Egyesült Államokban is jelentősen emelkednek. Az amerikai autós szövetség adatai szerint a benzin ára egyetlen hét alatt 14,4 százalékkal nőtt.

A drágulás mögött elsősorban a Közel-Keleten kiéleződő konfliktus áll, amely megzavarta az olajszállításokat. Elemzők szerint a jelenlegi helyzet ismét rámutat arra, mennyire sérülékeny a globális energiarendszer, és hogy a geopolitikai feszültségek gyorsan átgyűrűznek a világpiaci árakba.

Kiemelt kép: Aleksandar Vucic szerb elnök – MTI/EPA/Kena Betancur