Európából ismét bolondot csináltak: Mindenki kap orosz olajat, kivéve az EU-t – jelentette ki Alekszandar Vucic szerb elnök

Az EurAsia Daily beszámolója szerint Alekszandar Vucic azokra a hírekre reagált, amelyek szerint az Egyesült Államok engedélyezte Indiának az orosz olaj vásárlását, miután a Perzsa-öböl térségében zajló háború jelentősen megemelte az energiaárakat.
„Az amerikaiak éjszaka hozták meg a döntést, mert nem tudnak mit kezdeni az olajárakkal”
– mondta Alekszandar Vucic.
A szerb elnök szerint a helyzet leginkább Európát hozza nehéz helyzetbe. „Tudják, ki van összezavarodva ebben a helyzetben? Mi, Európában. Mert ismét mi fogjuk a legmagasabb árat fizetni. Mert mindenki kap orosz olajat – Ázsia, Afrika, Amerika is akarja –, kivéve Európát” – fogalmazott Alekszandar Vucic.
A kijelentések előzménye, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen engedélyezte Indiának az orosz olaj vásárlását. Az amerikai pénzügyminiszter szerint ez átmeneti intézkedés, amelynek célja a globális piaci készletek stabilizálása.
Közben az energiaárak az Egyesült Államokban is jelentősen emelkednek. Az amerikai autós szövetség adatai szerint a benzin ára egyetlen hét alatt 14,4 százalékkal nőtt.
A drágulás mögött elsősorban a Közel-Keleten kiéleződő konfliktus áll, amely megzavarta az olajszállításokat. Elemzők szerint a jelenlegi helyzet ismét rámutat arra, mennyire sérülékeny a globális energiarendszer, és hogy a geopolitikai feszültségek gyorsan átgyűrűznek a világpiaci árakba.
Kapcsolódó tartalom
Kirill Dimitrijev: A russzofób brüsszeliek Oroszországnak fognak könyörögni üzemanyagért és műtrágyáért
Kiemelt kép: Aleksandar Vucic szerb elnök – MTI/EPA/Kena Betancur