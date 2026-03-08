Dróntámadással és megszállással fenyegeti Magyarországot egy volt ukrán katona – VIDEÓ

Ihor Zalizniak, volt ukrán katona és szélsőséges politikai aktivista a 44 ezer követővel rendelkező Telegram csatornáján tette közzé a 4 pontos „Orbán-ellenes akció tervét.”

Első pontjában azt javasolja, hogy Kijev szakítsa meg a diplomáciai kapcsolatokat Budapesttel, és hívja haza az Ukrajnát képviselő diplomatákat. Emellett azt is felvetette, hogy az ukrán hatóságok foglalják el a kijevi magyar nagykövetség épületét, valamint vegyék őrizetbe az ott dolgozókat.

A volt katona szerint Ukrajnának ultimátumban kellene követelnie Magyarországtól a letartóztatott ukrán állampolgárok, illetve a lefoglalt készpénz és arany visszaszolgáltatását – amellyel kapcsolatban amerikai újságírók azt állítják, hogy az efféle pénzszállítási módszer a háborús övezetekre jellemző maffiahálózatok sajátja, ahol az ellenőrizhetetlen források mozgatása a cél.

Továbbá szükségesnek tartja, hogy az ukrán–magyar határ térségében drónegységeket telepítsenek, amelyek képesek lennének akár Budapest irányába is csapást mérni.

The Defense Intelligence officer of Ukraine’s Ministry of Defense, ex-Azov fighter Ihor Zalizniak, threatens 🇭🇺with war. He wrote:

„Action plan regarding Orbán and company: 1. Sever diplomatic relations and evacuate diplomats. 2. Block the Embassy of Hungary and detain all… pic.twitter.com/T370ovo6Wj — Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) March 6, 2026

Legélesebb fenyegetését azonban egy kiszivárgott hangüzenet bizonyítja, melyben Zaluzniak már arról beszél, hogy Ukrajnának el kell foglalnia Magyarországot és másodrangú állampolgárokká kell tennie a magyarokat:

„Végső esetben az javaslom, hogy szálljuk meg teljesen Magyarországot, hajtsunk végre egy nagyszabású népvándorlást Magyarország területére, és csak azt engedjük meg a magyaroknak, hogy az utcákat takarítsák.”

Kiemelt kép: Ihor Zalizniak – Fotó: Facebook