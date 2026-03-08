Dróntámadással és megszállással fenyegeti Magyarországot egy volt ukrán katona – VIDEÓ

Ihor Zalizniak, volt ukrán katona és szélsőséges politikai aktivista a 44 ezer követővel rendelkező Telegram csatornáján tette közzé a 4 pontos „Orbán-ellenes akció tervét.”
Első pontjában azt javasolja, hogy Kijev szakítsa meg a diplomáciai kapcsolatokat Budapesttel, és hívja haza az Ukrajnát képviselő diplomatákat. Emellett azt is felvetette, hogy az ukrán hatóságok foglalják el a kijevi magyar nagykövetség épületét, valamint vegyék őrizetbe az ott dolgozókat.
A volt katona szerint Ukrajnának ultimátumban kellene követelnie Magyarországtól a letartóztatott ukrán állampolgárok, illetve a lefoglalt készpénz és arany visszaszolgáltatását – amellyel kapcsolatban amerikai újságírók azt állítják, hogy az efféle pénzszállítási módszer a háborús övezetekre jellemző maffiahálózatok sajátja, ahol az ellenőrizhetetlen források mozgatása a cél.
Továbbá szükségesnek tartja, hogy az ukrán–magyar határ térségében drónegységeket telepítsenek, amelyek képesek lennének akár Budapest irányába is csapást mérni.
Legélesebb fenyegetését azonban egy kiszivárgott hangüzenet bizonyítja, melyben Zaluzniak már arról beszél, hogy Ukrajnának el kell foglalnia Magyarországot és másodrangú állampolgárokká kell tennie a magyarokat:
„Végső esetben az javaslom, hogy szálljuk meg teljesen Magyarországot, hajtsunk végre egy nagyszabású népvándorlást Magyarország területére, és csak azt engedjük meg a magyaroknak, hogy az utcákat takarítsák.”
