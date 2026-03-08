Műsorújság
Donald Trump szerint, olyan mély a gyűlölet az orosz elnök és Zelenszkij között, hogy nagyon nehéz megegyezni

Szerző: hirado.hu
2026.03.08. 08:39

| Szerző: hirado.hu
Donald Trump szerint a legnagyobb akadály az ukrajnai béketárgyalások előtt a személyes gyűlölet Putyin és Zelenszkij között, ami miatt a felek rendre visszalépnek a megállapodástól.

„A gyűlölet olyan nagy közöttük, hogy nagyon nehéz megállapodásra jutni. Nagyon-nagyon nehéz” – fogalmazott az amerikai elnök a strana.today szerint.

Hozzátette, hogy annak ellenére próbálja lezárni a háborút, hogy az közvetlenül nem érinti az Egyesült Államokat. „Sokszor közel voltunk a célhoz, de az egyik vagy a másik fél visszalépett. Embereket veszítenek. Minket ez valójában nem érint annyira, mert egy óceán választ el bennünket. Ezt Európa kedvéért és az élet érdekében teszem” – mondta.

Trump korábban már bírálta Zelenszkijt ukrán elnököt amiatt, hogy elutasított egy lehetséges békemegállapodást.

Közben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelezte, hogy a Kreml az Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozóján felvetett javaslatokra támaszkodik, és az ott elért megállapodásokat tekinti az ukrajnai rendezés tárgyalásainak kiindulópontjának.

Ugyanakkor Lavrov szerint „az anchorage-i szellem kezd elpárologni”.

