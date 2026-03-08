Az ukrán elnök mindenre képes: halálosan megfenyegette Orbán Viktort, rajta keresztül pedig Magyarországot. Ez rámutat, hogy a Tisza Párt kikkel hajlandó összefogni a hatalom érdekében - figyelmeztetett Orbán Balázs

Ukrán fenyegetések, nemzetközi válságok, fizikai erőszak és külső beavatkozások közt nyert ismét bizonyítást: a Fidesz a biztos választás! - írta a közösségi oldalán megjelenő bejegyzésében a miniszterelnök politikai igazgatója.

A Fidesz lendületesen folytatta kampányát ezen a héten is. A kampányidőszak mindig rendkívül intenzív egy politikai közösség életében, de talán nem túlzás azt állítani, hogy a valaha volt egyik legmozgalmasabb kampánya zajlik.

Nem panaszkodhatunk, hiszen váratlan helyről is érkezett biztatás a héten: a Telex arról számolt be, hogy Orbán Viktor újraválasztásának kedvez a gazdasági hangulat, ugyanis a fogyasztói bizalmi index tavaly július óta 12 pontot emelkedett, és februárra kétéves csúcsra jutott, ami pozitív hatással lehet a kormánypárt támogatottságára. Ami még ennél is fontosabb a baloldali lap szerint, hogy mind a Századvég, mind pedig a GKI indexei esetében az látszik, hogy a fogyasztói hangulat februárban már jobb volt, mint 2024 júniusában, az EP-választás idején, és mint 2022 áprilisában, az előző országos parlamenti választás idején!

Ugyancsak meglepő helyről érkezett Magyar Péterék legsúlyosabb leleplezése: a Politico és a Telex is megerősítette, hogy a Tisza összejátszik Kijevvel! Először a brüsszeli Politico írta meg, hogy Brüsszel és Kijev lélegzetvisszafojtva várják az áprilisi választásokat, abban reménykedve, hogy a Tisza majd zöld utat ad Ukrajna EU-csatlakozásának és további pénzügyi támogatásának. Egy ukrán kormányzati tanácsadó azt is beismerte a lapnak, hogy Kijev már most kapcsolatban áll Magyar Péter csapatával. A Telex egyből Magyar Péter segítségére sietett, de nagy igyekezetükben elismerték, hogy a hír igaz.

A váratlan események a külpolitikát is teljesen leuralták. A közel-keleten kialakult konfliktus rendkívül súlyos migrációs és azzal összefüggő terrorveszélyt hozott magával. A kormány azonnal lépett és a szükséges védelmi intézkedéseket megtette, a terrorfenyegetettségi védelmi szintet megemelte. Ez alaposabb ellenőrzéseket és fokozottabb rendőri jelenlétet jelent a közterületeken, kiemelt objektumoknál, forgalmasabb helyeken, a határátkelőkön és Budapest bevezető útjain. A szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyekkel szemben a rendvédelmi szervek a lehető legszigorúbban fognak fellépni.

A közel-keleti helyzet megrengette az energiapiacokat is. Meredeken emelkedett a gáz és az olaj ára, szállítóhajókat támadtak meg, szállítási útvonalakat zártak le, Katar és Irán is bejelentette az export szüneteltetését és több ország, amely levált az orosz energiáról, a héten vészhelyzeti értesítést kapott, hogy a cseppfolyósított földgáz szállítmányaik késhetnek, vagy akár el is maradhatnak.

Zelenszkij elnök ebben a helyzetben döntött úgy, hogy a Tisza Párt oldalán becsatlakozik a választási kampányba: Brüsszellel és a Tiszával egyeztetett módon olajblokád alá vette Magyarországot és mostanra mindennapossá váltak az ukrán katonai beavatkozással és szabotázzsal való fenyegetések is Magyarországgal szemben.

Magyarország ezért kiemelt figyelmet fordít a kritikus energetikai létesítményeire. Tudjuk, hogy a német Északi Áramlat gázvezetéket is az ukránok robbantották fel, ezért minden energetikai létesítmény, amely orosz energiát használ, potenciálisan ukrán szabotázsakciók célponttá válhat. Az elmúlt napokban megerősítettük a magyar energetikai létesítmények védelmét, a hadsereg a héten 75 helyszínen fel is vonult.

A kutatások viszont azt mutatják, hogy Zelenszkij zsarolása visszafelé sült el. Habár az ukrán elnök célja a Barátság kőolajvezeték elzárásával az volt, hogy ezzel gazdasági káoszt okozzon és javítsa a Tisza Párt választási esélyeit, az ukrán olajblokád azonban ellentétes hatást váltott ki: egy friss kutatás szerint az emberek 69 százaléka ellenzi az ukrán lépést. A kutatásból az is kiderül, hogy az emberek 69 százaléka szintén egyértelműen elutasítja az orosz energiáról való leválás többletköltségeit.

Magyarország az ukrán zsarolással szembeni válaszintézkedéseket fenntartja: amíg nem jön olaj, addig Ukrajna nem kap dízelt, nem járulunk hozzá a 20. szankciós csomag elfogadásához és blokkoljuk az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt.

Az ukrán elnök láthatóan mindenre képes, hogy elérje célját, ugyanis ezt követően halálosan megfenyegette Orbán Viktort és ezen keresztül Magyarországot. Ez a precedens nélküli politikai fenyegetés tökéletesen rámutat, hogy a Tisza Párt kikkel volt hajlandó összefogni a hatalom érdekében.

Zelenszkij életveszélyes fenyegetése nem maradt nemzetközi visszhang nélkül a Patrióták Európáért frakció, az olasz miniszterelnök, a szlovák miniszterelnök, a legnagyobb német párt vezetője és számos nemzetközi patrióta szereplő állt ki az Orbán Viktort és Magyarországot ért fenyegetéssel szemben.

Válaszul a hazai nemzeti oldal Ukrajna nagykövetsége elé vonult, és egy jelentős tömeget felvonultató tüntetéssel tiltakozott az ukrán zsarolás és az állandósult fenyegetések ellen. A háborúellenes és békepárti kiállás kezd általánossá válni: a Nemzeti Petíciót kitöltők száma a héten átlépte az 1,1 milliót, szombaton pedig megtartottuk a valaha volt legnagyobb Háborúellenes Gyűlést Debrecenben, több ezer résztvevővel.

Szintén a héten indított nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal súlyos bűncselekmény gyanúja miatt, ugyanis ukrán titkosszolgálathoz köthető személyek január óta 900 millió dollárt és 420 millió eurót szállítottak át az országon készpénzben, emellett 146 kilogramm aranytömböt is átvittek Magyarországon. Vajon ez kinek a pénze? Az ukrán háborús maffiához köthető? Csak átszállítják Magyarországon, vagy itt használják fel valakinek az érdekében? Válaszokat követelünk Ukrajna vezetésétől!

A számos rossz hír mellett azonban ezen a héten pozitív fejlemények is történtek Ukrajna kapcsán. A magyar kormány el tudta intézni, hogy két, az ukránok által kényszersorozott, majd hadifogságba került magyar állampolgár hazautazhasson Magyarországra, és újra biztonságban legyen.

Az ukrán fenyegetések mellett egyre többször kell a tiszás politikai agresszióval is szembenéznünk. Ezen a héten Győrben idős Fidesz-aktivistákat vegzáltak agresszíven, Szentendrén pedig megtörtént, aminek soha nem lett volna szabad megtörténnie: rálőttek a Fidesz egyik aktivistájára.

Úgy tűnik, érzik a vesztüket, ugyanis a baloldali politikusok is átléptek egy vörös vonalat: a Tisza Pártnak kampányoló Fekete-Győr András nyílt levélben fordult a NATO-főtitkárhoz, hogy a katonai szövetség avatkozzon be a magyar választások előtt Magyar Péter és Zelenszkij oldalán. Ez a példátlan lépés a magyar történelem legsötétebb időszakait idézi, és arról árulkodik, hogy súlyos pánikhangulat uralkodhat a Tisza Pártban és környékén.

Ebben a helyzetben mi egyetlen dolgot tehetünk: a választásokig a lehető legnagyobb nemzeti egységet kell gyűjtenünk a háborúellenes, magyar érdeket képviselő álláspont mögé. Ezzel tudjuk letörni az ukrán zsarolást, eltántorítani Zelenszkij elnököt a fenyegetésektől és partvonalra küldeni Brüsszel és Kijev hazai szövetségeseit.

Jövő héten, március 15-én a valaha volt legnagyobb Békemenetet szervezzük meg. Soha nem látott tömeggel fogunk kiállni Magyarország mellett!

Nem fogjuk hagyni, hogy Zelenszkij nevessen a végén!

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – MTI/AP/Michael Probst