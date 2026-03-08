Műsorújság
A Politico szerint az ellenzéki oldalon csökken a lelkesedés Magyar Péter iránt – Ukrajnában reménységként tekintenek rá

Szerző: hirado.hu
2026.03.08. 10:28

| Szerző: hirado.hu
A Politico részletesen elemezte a magyarországi választási helyzetet és az ellenzéki térfélt. Egy, a lap által ismert, a Tisza Pártot támogató névtelen aktivista szerint az ellenzéki szavazók körében már nem olyan erős a lelkesedés Magyar Péter iránt, mint korábban – írja a Tények.

Az aktivista kiemelte: sokan az ellenzéki oldalon nem személyes rajongásból támogatják a politikust.

„Már most is kevés a személyes lelkesedés iránta. Nincs széleskörű rajongás. A baloldalon és a politikai centrum egy részében Magyar és a Tisza inkább eszköz arra, hogy leváltsák Orbánt”

– mondta.

A Politico szerint egy esetleges ellenzéki győzelem inkább egy „Orbán-ellenes” koalíció eredménye lenne, kevés köze lenne Magyar Péter személyes népszerűségének.

A lap úgy véli, hogy a magyar választás a következő évtizedek egyik legfontosabb politikai küzdelme lehet.

Miközben a hazai ellenzéki bázisban csökken a lelkesedés, Ukrajnában ezzel párhuzamosan egyre pozitívabban tekintenek Magyar Péterre. Több ukrán politikus is kiemelte, hogy hatalomra kerülve Magyar Péter támogatná Volodimir Zelenszkij követeléseit és Ukrajna érdekeit szem előtt tartva alakítaná politikáját.

Kiemelt kép forrása: MTI/Purger Tamás

