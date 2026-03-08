A Politico szerint az ellenzéki oldalon csökken a lelkesedés Magyar Péter iránt – Ukrajnában reménységként tekintenek rá

Az aktivista kiemelte: sokan az ellenzéki oldalon nem személyes rajongásból támogatják a politikust.

„Már most is kevés a személyes lelkesedés iránta. Nincs széleskörű rajongás. A baloldalon és a politikai centrum egy részében Magyar és a Tisza inkább eszköz arra, hogy leváltsák Orbánt”

– mondta.

A Politico szerint egy esetleges ellenzéki győzelem inkább egy „Orbán-ellenes” koalíció eredménye lenne, kevés köze lenne Magyar Péter személyes népszerűségének.

A lap úgy véli, hogy a magyar választás a következő évtizedek egyik legfontosabb politikai küzdelme lehet.

Miközben a hazai ellenzéki bázisban csökken a lelkesedés, Ukrajnában ezzel párhuzamosan egyre pozitívabban tekintenek Magyar Péterre. Több ukrán politikus is kiemelte, hogy hatalomra kerülve Magyar Péter támogatná Volodimir Zelenszkij követeléseit és Ukrajna érdekeit szem előtt tartva alakítaná politikáját.

