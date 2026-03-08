A NATO-t kéri Fekete-Győr András, hogy védje meg a magyar demokráciát

„cikkek alapján az Oroszországi Föderáció hetekkel ezelőtt egy orosz katonai hírszerzőkből álló operatív csapatot telepített Budapestre”,

amelyet a Kreml legfelső köreiből irányíthatnak. Fekete-Győr szerint az egész összeesküvés célja, hogy „dezinformációs kampányokkal, mesterséges feszültségszítással és a külső fenyegetettség érzetének manipulálásával” hatalomban tartsák Orbánt. Sőt, Fekete-Győr szerint ez az akció az egész NATO számára biztonsági kockázatot jelent.