A NATO-t kéri Fekete-Győr András, hogy védje meg a magyar demokráciát

Szerző: hirado.hu
2026.03.08. 14:23

Szerző: hirado.hu
Fekete-Győr András nyílt levélben fordult Mark Rutte NATO-főtitkárhoz arra hivatkozva, hogy a közelgő országgyűlési választásokon múlik „a magyar demokrácia alapjainak helyreállítása és a NATO keleti szárnyának, ezáltal a teljes nyugati szövetségi rendszerünk belső biztonságának garantálása” - adta hírül a Mandiner.

A Momentum egykori politikusa arra hivatkozik, hogy

„cikkek alapján az Oroszországi Föderáció hetekkel ezelőtt egy orosz katonai hírszerzőkből álló operatív csapatot telepített Budapestre”,

amelyet a Kreml legfelső köreiből irányíthatnak. Fekete-Győr szerint az egész összeesküvés célja, hogy „dezinformációs kampányokkal, mesterséges feszültségszítással és a külső fenyegetettség érzetének manipulálásával” hatalomban tartsák Orbánt. Sőt, Fekete-Győr szerint ez az akció az egész NATO számára biztonsági kockázatot jelent.

Kiemelt kép: Fekete-Gyõr András – MTI/Illyés Tibor

demokrácia Fekete-Győr András NATO Magyarország

