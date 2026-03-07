Vajon melyik az a párt, amely az ukrán-magyar konfliktusban habozás nélkül Ukrajna mellé állt? - teszi fel a kérdést Orbán Balázs

Melyik párt az, amely megszavaztatta Ukrajna EU-csatlakozását a saját követőivel, és azt ígérte, hogy kormányprogrammá teszi az eredményt; konzekvensen bagatellizálta Ukrajna EU-csatlakozásának veszélyeit; letagadja a háború létét és a Magyarországra leselkedő veszélyt? - sorolja a kérdéseket a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán.
Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyûlésen a Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnokban 2026. január 31-én – MTI/Máthé Zoltán