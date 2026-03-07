Műsorújság
Vajon melyik az a párt, amely az ukrán-magyar konfliktusban habozás nélkül Ukrajna mellé állt? - teszi fel a kérdést Orbán Balázs

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2026.03.07. 09:46

| Szerző: hirado.hu
Melyik párt az, amely megszavaztatta Ukrajna EU-csatlakozását a saját követőivel, és azt ígérte, hogy kormányprogrammá teszi az eredményt; konzekvensen bagatellizálta Ukrajna EU-csatlakozásának veszélyeit; letagadja a háború létét és a Magyarországra leselkedő veszélyt? - sorolja a kérdéseket a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyûlésen a Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnokban 2026. január 31-én

