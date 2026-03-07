Trap Kapitány: A Dal 2026 a zenei kultúra sokszínűségét mutatja meg a nézőknek

Magyarország egyetlen dalversenye fontos kultúraközvetítő platform is – erről beszélt Trap Kapitány, A Dal 2026 zsűritagja a Duna Család-barát című műsorában. A Tha Shudras frontembere szerint a produkció egyik legfontosabb feladata, hogy kevésbé ismert stílusokat és előadókat állítson reflektorfénybe, és új zenei élményekkel gazdagítsa a nézőket.

Trap Kapitány, a Tha Shudras frontembere idén először foglal helyet zsűritagként a közmédia dalválasztó műsorában, A Dal 2026-ban. A zenész a Duna Család-barát című műsorában beszélt a megtisztelő feladatól, kiemelve: külön öröm számára, hogy ennyi tehetséges magyar zeneszerző és előadó munkáját ismerheti meg közelebbről. Sokszor éri kellemes meglepetésként, hogy az olyan fellépők is magabiztosan állnak a színpadon, és profi előadást nyújtanak, akik saját bevallásuk szerint még nem tartják magukat rutinosnak. Úgy véli, zsűriként az egyik legfontosabb feladata, hogy úgy mondjon véleményt, hogy azzal segítse a fejlődést, és elsősorban az előadók erősségeit emelje ki.

A zenész szerint ebben sokat segít, hogy az elmúlt években több műfajban is szerzett tapasztalatot: számos stílusban írt dalokat és hangszerelt zenéket, így könnyebben el tud vonatkoztatni attól, hogy mi áll hozzá közel zeneileg. „Zsűriként különösen azokat az alkotókat igyekszem támogatni, akik mernek kísérletezni, új dolgokat kipróbálni, és nem feltétlenül a rádióbarát, receptszerű megoldásokat keresik. A legtöbb művész, aki ikonná vált, úgy lett azzá, hogy olyat hozott létre, amit korábban még senki” – mondta Trap Kapitány kiemelve az egyediség fontosságát. Azt tanácsolta az előadóknak, hogy maradjanak önazonosak, és ne a megfelelési kényszer vezesse őket.

Trap Kapitány szerint Magyarország egyetlen dalválasztójának fontos küldetése, hogy teret adjon a kevésbé ismert stílusoknak és új előadóknak, így a műsor által a közönség minél izgalmasabb, különlegesebb zenei világokat ismerhessen meg. Hangsúlyozta: a különböző médiaplatformoknak nagy felelősségük van abban, hogy képviseljék, közvetítsék és népszerűsítsék a kultúrát, valamint szélesítsék az emberek látókörét. A kultúra ugyanis szerinte jelentősen befolyásolja azt, hogyan viszonyulunk a világ dolgaihoz.

Szombaton műfaji átdolgozásokkal kezdetét veszi A Dal 2026 második fordulója, ahol az előzőekben megismert versenydalok új stílusban mutatkoznak be.

A Család-barát beszélgetése újranézhető a Médiaklikken.

A Dal 2026 – első elődöntő március 7-én, szombaton 19:35-től a Dunán és a Petőfi Rádióban.

Kiemelt kép: Trap Kapitány (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)