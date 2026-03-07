Történelmi rekordot döntött az olajár, közel 35 százalékkal nőtt a világpiaci jegyzés a hét folyamán

Nagyot nőtt az olaj világpiaci ára azt követően, hogy Donald Trump feltétel nélküli megadásra szólította fel az iráni terrorállamot – írja a CNBC News. A katari energiaügyi miniszter a minap azt közölte, az Öböl-menti exportőrök néhány napon belül leállítják a termelést, ha a tartályhajók nem tudnak áthaladni a Hormuzi-szoroson.

Szaád al-Kaábi tárcavezető hozzátette,

a következő hetekben során 150 dollárra is emelkedhet az olaj hordónkénti ára és ez akár „a világgazdaság összeomlásához is vezethet”.

Szerinte erre akkor van esély, ha a tankerhajók tartósan nem tudnak átkelni a Hormuzi-szoroson, ezen pedig a Trump-adminisztráció 20 milliárd dolláros segítségről szóló tervezetének belengetése sem segített sokat, az intézkedés nem nyugtatta meg a nyersolajpiacot. Szaád al-Kaábi egyúttal arra szólította fel az Öböl-államokat, hogy hirdessenek rendkívüli helyzetet a szoros lezárása miatt. Irak napi 1,5 millió hordónyi termelést állított le, Kuvait szintén elkezdte csökkenteni a termelést, miután kifogyott a tárolókapacitásból. Szakértők szerint

a termeléscsökkenés jövő hét végére elérhetik a napi 6 millió hordót, ha a szoros nem nyílik meg újra a hajóforgalom előtt.

Emiatt a JP Morgan is arra számít, hogy a Egyesült Arab Emírségekben is ellátási korlátozások jöhetnek a jövő héten.

Mindeközben az amerikai nyersolajpiacon pénteken a határidős kereskedés történetének legnagyobb heti nyereségét könyvelték el, mivel a Közel-Keleten eszkalálódó háború jelentős zavarokat okozott a globális üzemanyag-ellátásban. A texasi nyersolaj ára 12,21 százalékkal, vagyis 9,89 dollárral emelkedett, így hordónként 90,90 dollár a jelenlegi ár.

A globális referenciaárnak számító Brent olaj pedig 8,52 százalékkal, vagyis 7,28 dollárral nőtt, így hordónként 92,69 dollárba kerül.

A Brent olaj esetében ez 28 százalékos árnövelést jelent, meghaladva ezzel a 2020-as csúcsot, az amerikai nyersolaj pedig összességében 35,63%-kal emelkedett a hét folyamán, ilyen mértékű áremelésre nem volt példa 1983 óta. Ezzel együtt az átlagos benzinár az Egyesült Államokban közel 27 centtel nőtt az elmúlt egy hét során, csütörtökig pedig 3,25 dollárra emelkedett az átlagár.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Larry W. Smith)