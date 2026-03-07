Szijjártó Péter: Tovább folytatjuk a mentesítő járataink közlekedését

Közel-Keleten továbbra is nagyon durva a biztonsági helyzet, Irán továbbra is nagyon komoly csapásokat mér az arab országokra, ezért a légterek továbbra is csak részlegesen tudtak kinyitni, ezért tovább folytatjuk a mentesítő járataink közlekedését – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a tárca tájékoztatása szerint.

„A mai napon Szaúd-Arábia fővárosába már elrepült két repülőgépünk, amelyek aztán a fedélzetükön összesen 171 utassal térnek vissza Rijádból a késő délután, este folyamán” – mondta a miniszter.

Szijjártó Péter hozzátette: Rijádból a mai napon alapvetően a Katarban ragadt, rekedt magyarokat hozzák haza, akiket Katarból autóbuszokkal a nagykövetség szervezésében szállítottak át Szaúd-Arábiába.

„A holnapi napon is megy egy mentesítő járatunk Rijádba, akkor a Bahreinben, Kuvaitban és Szaúd-Arábiában rekedt magyarokat hozzuk haza, és a hétfői napon pedig két mentesítő járatunk lesz Maszkatban, Omán fővárosában, ahonnan pedig az Ománban rekedt, valamint a Dubajból oda átkelt magyarokat fogjuk hazahozni” – tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter.

A magyar emberek számíthatnak ránk, bárhol is vannak a világban, hogyha bajba kerülnek – mondta Szijjártó Péter.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – MTI/EPA/Keystone/Til Bürgy