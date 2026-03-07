Szijjártó Péter: Követeljük, hogy az ukránok állítsák le a beavatkozást a magyar választásba; fejezzék be a fenyegetőzést és a zsarolást!

Követeljük, hogy az ukránok állítsák le a beavatkozást a magyar választásba; fejezzék be a fenyegetőzést és a zsarolást, tanulják meg, hogy Magyarország a magyarok országa, amelynek jövőjéről csak a magyar emberek dönthetnek – mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Digitális Polgári Körök szombati debreceni háborúellenes gyűlésén.

Szijjártó Péter emlékeztetett, több mint négy éve zajlik „egy teljesen értelmetlen és reménytelen háború, ahol minden nap ezrek esnek áldozatul, családok szenvednek, nyílt embervadászat zajlik az ukrán városok utcáin, folyamatos a pusztítás és a rombolás”. Hozzátette, minden napra jut egy zsarolás, egy nyomásgyakorlás, egy provokáció, hogy Magyarországot ebbe a háborúba belerángassák.

A Brüsszel-Berlin-Kijev tengelyen született egy döntés, amelynek három pontja van: egész Európát háborúba kell vinni; az európaiak pénzét el kell küldeni Ukrajnába, és Ukrajnát be kell hozni az Európai Unióba – jelentette ki a miniszter, hogy mi erre mind nemet mondunk, „egy nagyon hangos, egyértelmű, világos nemet, mert mindez ellentétes lenne a nemzeti érdekeinkkel”.

Hangsúlyozta: nekünk mindig is Magyarország békéje és biztonsága az első, minden háború esetén egy célunk és egy feladatunk van: ki kell maradni belőlük. Ami Ukrajnában zajlik, az nem a mi háborúnk. Mi nem tartozunk, az ukránoknak sem katonákkal, sem fegyverrel, sem pénzzel, sem pedig az uniós tagsággal.

Szijjártó Péter kiemelte:

azt is tudják az ukránok, hogyha szuverén nemzeti kormány marad Magyarországon, akkor Magyarország ki fog maradni a háborúból, nem küld katonákat az ukrán frontra, nem engedi oda a magyar emberek pénzét, „és az ukránok soha a büdös életben nem csatlakoznak az Európai Unióhoz”. Ezért aztán minden eddiginél durvább, minden eddiginél szégyentelenebb és minden eddiginél súlyosabb módon be is avatkoznak a magyar választásba. A céljuk egyértelmű ukránpárti kormány és ukránbarát miniszterelnök – mondta, hozzátéve: tapasztalataink szerint mindenre képesek is ezért.

„Mert azok, akik korábban felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket, most olajblokád alá vették Magyarországot”. És ne legyenek illúzióink: az olajblokádról szóló kijevi döntést Brüsszellel és a magyarországi ellenzékkel is egyeztették – emelte ki Szijjártó Péter. Hozzátette: azért, mert pontosan tudják, hogy ha egy országban 30-40 nappal a választás előtt energiaellátási válságot, olajellátási válságot, benzinellátási válságot és 1000 forintos benzinárat tudnak előállítani, az viszonylag kedvezőtlen a kormánynak, de legalább annyira segíti az ellenzéket, a mi esetünkben a Tisza Pártot.

De egy dologgal nem kalkuláltak: „mi nem ma kezdtük ezt a szakmát, nem ma jöttünk le a falvédőről, és meg tudjuk védeni Magyarországot az ilyen támadásokkal szemben”- jegyezte meg. Közölte: felkészültünk, fel vannak töltve a tartalékok, megrendeltük a tengeri szállításokat, megegyeztünk a szlovákokkal és a szerbekkel, és kivédjük ezt az olajblokádot,.

Szijjártó Péter kiemelte: látván a kudarcot és a sikertelenséget, az ukránok úgy döntöttek, hogy egy következő sebességi fokozatba kapcsolnak. Zelenszkij elnök halálosan megfenyegette Magyarország miniszterelnökét. Zsarolnak és fenyegetnek. A támadások középpontjában maga a miniszterelnök van. „Mi természetesen őt megvédjük, de azt tudni kell, hogy a fenyegetés nem csak, hogy egész Magyarországnak, de az egész magyar nemzetnek szólt. És tegyük innen is világossá, minket senki nem fenyegethet meg. Akárhogy is fenyegetnek minket, mi nem megyünk az ukránok háborújába, és akárhogy is fenyegetnek minket, magyar fiatalok nem mennek az ukrán frontra” – hangoztatta a miniszter.

Hozzátette: tegnap a törökországi nemzetközi tenisztornán az ukrán ellenféllel szemben pályára lépő magyar teniszezőt, Udvardy Pannát fenyegették meg azzal, hogy elrabolják a családját, hogyha nyerni merészel. „Követeljük, követeljük, hogy az ukránok állítsák le a magyar emberek fenyegetését. Zelenszkij vonja vissza a verőlegényeit, és ő is vegyen vissza az arcából” – mondta.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy Ukrajnában sokan vannak, akik többet keresnek a háborún, mint amit keresnének a békén. Az Európai Unió, Brüsszel több pénzt adott az elmúlt időszakban Ukrajnának a háborúért, mint amit az ukrán gazdaság békében elő tudna állítani. „Ezért itt most az ukránok tartoznak nekünk egy magyarázattal mi a jó életért kellett Magyarországon furikáztatni 900 millió dollár és 420 millió euró készpénzt, leszorítva 146 kiló arannyal” – jegyezte meg. Csak nem az ukrán háborús maffia pénzét mozgatták itt Magyarországon? Esetleg elmondhatnák nekünk, hogy ezt csak átszállították Magyarországon, vagy idehozták, és itt azt valaki költötte, vagy valakinek a javára elköltötték. Az ukránok azonnali magyarázattal tartoznak nekünk, hogy mi volt ez az akció – rögzítette.

Kijelentette::

az ukránok azt akarják, hogy Magyarországon az ellenzék, a Tisza Párt és a DK nyerje meg a választást. Pontosan tudják, hogyha az ellenzék nyer, akkor Magyarországot azonnal beleviszik a háborúba, és azt is tudják, hogy ha mi nyerünk, akkor megőrizzük Magyarország békéjét és biztonságát, a magyar emberek pénzét Magyarország fejlesztésére fordítjuk, és soha az életben az ukránok nem csatlakozhatnak az Európai Unióhoz.

„Ezért követeljük, hogy az ukránok állítsák le a beavatkozást a magyar választásba, követeljük, hogy fejezzék be a fenyegetőzést és a zsarolást, tanulják meg, hogy Magyarország a magyarok országa, amelynek jövőjéről csak a magyar emberek dönthetnek” – mondta Szijjártó Péter.

Kapcsolódó tartalom Lázár János: Naggyá tesszük a vidéki Magyarországot

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyûlésen az debreceni Fõnix Arénában 2026. március 7-én – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos