Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A magyar légierő 68 magyar és más nemzetiségű embert hozott ki Egyiptomból

Operation Sand Rose – ezt a kódnevet viselte az a hadművelet, amelynek keretében a magyar légierő 68 magyar és más nemzetiségű embert hozott ki Egyiptomból – közölte a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán szombaton.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a videóban azt mondta, a Közel-Keleten kitört háború a rakétaveszély miatt közvetlenül befolyásolja az ott élők, illetve az oda nyaralási vagy egyéb céllal utazott magyarok mindennapjait.

Ezért a magyar állam feladatának érzi segíteni az ilyen helyzetbe rekedt honfitársainkat és néhány szövetséges állam állampolgárát, akiket a külügyminisztérium segítségével szervezünk ezekre a járatokra

– fogalmazott a tárcavezető, megköszönve a légierő szolgálatát és a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársainak munkáját.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, Szaúd-Arábiából, illetve szükség szerint máshonnan is fognak indulni ilyen mentesítő járatok, a Magyar Honvédség, a Magyar Légierő készen áll erre.

„A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát!” – zárta bejelentkezését a honvédelmi miniszter.

Kiemelt kép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter nyilatkozik az iráni konfliktus miatt Egyiptomból érkezõ honvédségi mentesítõ járat érkezésekor a Liszt Ferenc-repülõtéren 2026. március 6-án este – MTI/Szigetváry Zsolt