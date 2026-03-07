Rövid életű volt a New York-i iszlám népköztársaság: verekedés a Hámenei-virrasztáson

Káosz tört ki a manhattani Washington Square Parkban, az Ali Hámenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetőjének halálát gyászoló virrasztáson. Egy férfit a földre tepertek, miközben megpróbálta leszakítani a néhai iráni vezetőt ábrázoló plakátot.

„New York-i Népköztársaság!” – így jellemezte a szocialista polgármester, Zohran Mamdani által irányított amerikai nagyvárosban az egyik megfigyelő az az Ali Hámenei emlékére rendezett virrasztás kellékeit.

Islamists in NYC will reportedly hold a vigil for Khamenei just blocks away from Ground Zero.

„Get these people out of our country!”

A virrasztáson egy rögtönzött emlékasztal állt, amelyet

palesztin keffije sálak, gyertyák és Hámenei fotói

borítottak. Az elhunyt elnök támogatói egy nagy zászlót lengettek, amelyen az ő portréja volt látható – számol be a Fox News.

More Liberal Insanity! Deranged leftists in NYC hold a vigil for deceased terrorist dictator Ayatollah Khamenei – who would’ve wanted all of THEM dead. Democrats actually mourn terrorists, just to oppose President Trump. That’s how bad the TDS in this country has gotten. pic.twitter.com/WK3A23yonK — Conservative Brief (@ConservBrief) March 7, 2026

Verekedésbe fúlt virrasztás

Nem sokáig díszelgett a tavaly novemberi kormányellenes tüntetéseket hihetetlen brutalitással vérbe fojtó iráni iszlamista rezsimet éltető „kiállítás” a Washington Square Parkban: a megjelent, nagy számú ellentüntetők közül megütöttek és földre tepertek egy férfi, aki

megpróbálta letépni a néhai iráni vezetőt ábrázoló plakátot.

Verekedés tört ki, amibe a New York-i Rendőrkapitányság ( NYPD ) is beavatkozott.

Szélsőbaloldali retorika

Az eseményt beharangozó szórólapon a szervezők Hámenei halálát „az amerikai kormányerők által elkövetett merényletnek” nevezték.

„Hámenei egész életében védte az iráni nép méltóságát, és határozottan kiállt a cionizmus és a bűnöző amerikai rezsim ellen” – írták a szervezők a szórólapon. A dokumentum bővelkedett a szélsőbaloldali retorikai elemekben: „Amióta az 1979-es iszlám forradalom megdöntötte az Egyesült Államok által támogatott bábkormányt, az iráni nép ellenállt a nyugati uralomnak , valamint

földjeik, munkaerejük és erőforrásaik kizsákmányolásának.”

🚨: „Take this down!” A MASSIVE fight and arrests at the VIGIL for Ayatollah Khamenei Iran Supreme Leader at NYC Park as group is confronted repeatedly.pic.twitter.com/MX6taFFsG5 — Miss Mary (@DivintyMary) March 6, 2026

Az ellentüntetők iráni, amerikai és izraeli zászlókat lengettek, miközben azt skandálták, hogy „USA”. „Azért vagyunk itt, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy az irániak nem szeretik a rezsimet” – mondta egy férfi a virrasztáson a Fox News munkatársának.

Akarják ezt a háborút

„A családom Iránban van, de

mindannyian a rezsim ellen harcolnak”

– nyilatkozta egy nő. „Örülnek ennek, ők akarják ezt a háborút –amely nem az iráni nép, hanem az Iszlám Köztársaság ellen irányul!”

A fundamentalista iráni vezetés vallási fanatizmusa évek óta megosztja az irániakat, tömegek tiltakoznak a kőkorszakot idéző körülmények közé való visszatérés és a nők elemi jogainak erőszakos korlátozása ellen.

Kiemelt kép: Kormánypárti résztvevők az Irán ellen indított amerikai-izraeli támadásban megölt Ali Hámenei iráni legfőbb vallási vezető fotójával tüntetnek Teheránban 2026. március 6-án. Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherken)