Rálőttek egy fideszes aktivistára Szentendrén – számolt be erről Vitályos Eszter kormányszóvivő a Mandiner szerint.

„Most kaptam egy rettentő felháborító és megdöbbentő hívást, hogy az egyik önkéntesünkre, aki kopogtat házaknál Szentendrén, rálőttek az egyik ablakból” – jelentette be Facebook-oldalán a sokkoló hírt Vitályos Eszter kormányszóvivő.

A képviselő hangsúlyozta:

„Ide vezet Magyar Péter, és az az agresszió, az a gyűlölködés, amit a Tisza Párt hozott a megjelenése óta magával.”

Egyúttal ígéretet tett, hogy hamarosan további részleteket is megoszt az üggyel kapcsolatban, és a Fidesz nem fogja hagyni, hogy a gyűlölet ilyen erőszakos formát öltsön.

A kormányszóvivő újabb posztja:

Megdöbbentő és elfogadhatatlan!

Fegyverrel lőttek rá Szentendrén az egyik aktivistánkra. Ez a Tiszás gyűlöletkeltés… Közzétette: Vitályos Eszter – 2026. március 7., szombat

A kiemelt kép illusztráció.