Rálőttek egy fideszes aktivistára Szentendrén

„Most kaptam egy rettentő felháborító és megdöbbentő hívást, hogy az egyik önkéntesünkre, aki kopogtat házaknál Szentendrén, rálőttek az egyik ablakból” – jelentette be Facebook-oldalán a sokkoló hírt Vitályos Eszter kormányszóvivő.
A képviselő hangsúlyozta:
„Ide vezet Magyar Péter, és az az agresszió, az a gyűlölködés, amit a Tisza Párt hozott a megjelenése óta magával.”
Egyúttal ígéretet tett, hogy hamarosan további részleteket is megoszt az üggyel kapcsolatban, és a Fidesz nem fogja hagyni, hogy a gyűlölet ilyen erőszakos formát öltsön.
A kormányszóvivő újabb posztja:
Megdöbbentő és elfogadhatatlan!
Fegyverrel lőttek rá Szentendrén az egyik aktivistánkra. Ez a Tiszás gyűlöletkeltés…
Közzétette: Vitályos Eszter – 2026. március 7., szombat
