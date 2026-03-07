Műsorújság
Rálőttek egy fideszes aktivistára Szentendrén

Szerző: hirado.hu
2026.03.07. 13:13

| Szerző: hirado.hu
Rálőttek egy fideszes aktivistára Szentendrén – számolt be erről Vitályos Eszter kormányszóvivő a Mandiner szerint.

„Most kaptam egy rettentő felháborító és megdöbbentő hívást, hogy az egyik önkéntesünkre, aki kopogtat házaknál Szentendrén, rálőttek az egyik ablakból” – jelentette be Facebook-oldalán a sokkoló hírt Vitályos Eszter kormányszóvivő.

A képviselő hangsúlyozta:

„Ide vezet Magyar Péter, és az az agresszió, az a gyűlölködés, amit a Tisza Párt hozott a megjelenése óta magával.”

Egyúttal ígéretet tett, hogy hamarosan további részleteket is megoszt az üggyel kapcsolatban, és a Fidesz nem fogja hagyni, hogy a gyűlölet ilyen erőszakos formát öltsön.

A kormányszóvivő újabb posztja:

Megdöbbentő és elfogadhatatlan!
Fegyverrel lőttek rá Szentendrén az egyik aktivistánkra. Ez a Tiszás gyűlöletkeltés…

Közzétette: Vitályos Eszter – 2026. március 7., szombat

