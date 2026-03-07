Ragyogó napsütés és derült ég: igazi tavaszias idő érkezik

Felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke 15 és 19 fok között alakul, késő estére 0 és 10 fok közé hűl le a levegő – írja a HungaroMet.

Felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható. Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás is, csupán Sopron térségében élénkülhet meg a délkeleti szél.

Forrás: HungaroMet

A hőmérséklet csúcsértéke 15 és 19 fok között alakul. Késő estére 0 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Derült idő várható pára- és ködfoltokkal, csapadék nélkül. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +3 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a vízpartokon, nagyobb városokban, illetve a magasabban fekvő helyeken ennél kissé enyhébb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Sóki Tamás)