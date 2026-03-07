Orbán Viktor: Azt akarjuk tudni, hogy mit művelnek az ukránok ezzel a rengeteg pénzzel Magyarországon

A sok ukránbarát hang Magyarországon csak részben őszinte és szívből jövő, a másik része zsebből jövő, és tudni akarom, hogyan kerül az a pénz azokba a zsebekbe – hangoztatta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szombaton Debrecenben, a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén. A miniszterelnök hozzátette: Szívesen egyezünk meg az ukránokkal sok mindenben, de soha sem egyezünk meg zsarolás terhe, súlya alatt, minden zsarolást vissza fogunk utasítani. Kijelentette: Ez a választás arról szól, hogy gyűlöletre vagy szeretetre építsük-e a jövőnket .

A kormányfőt a debreceni Főnix csarnokban tartott gyűlésen egy rendhagyó Lázárinfó keretében a Magyarország területén feltartóztatott ukrán pénzszállítóról kérdezték. Orbán Viktor azt mondta: nekik is csak kérdéseik vannak az üggyel kapcsolatban, hiszen azt sem tudják, hogy ez a pénzt „valahova vitték” vagy „idehozták”.

„Mi csak azt akarjuk tudni, hogy mit művelnek az ukránok ezzel a rengeteg pénzzel Magyarországon!” – hangoztatta, és gyanúsnak értékelte a történteket, és arra hivatkozott: a magyarok fejében minden szomszédos népről van egy határozott vélemény és sejteni véli, hogy mit gondolnak a magyarok az ukránokról.

Ehhez képest azt látja, hogy van Magyarországon „egy semmiből létrehozott ukránbarát párt”, ami megy előre, működik és nincsenek anyagi nehézségei, és van rengeteg ukránbarát médiamunkás, rengeteg ukránbarát nyilvánosság előtt megszólaló ember.

Résztvevõk a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyûlésen az debreceni Fõnix Arénában 2026. március 7-én – MTI/Illyés Tibor

„Azt gondolom, hogy ha jól ismerem a saját országomat ez nagyobb arány, mint ami az országban van. És élek a gyanúperrel, hogy a sok ukránbarát hang Magyarországon csak részben őszinte és szívből jövő, a másik része zsebből jövő, és tudni akarom, hogyan kerül az a pénz azokba a zsebekbe. Csak kérdéseink vannak, de minden kérdésre meg fogjuk keresni, és meg is fogjuk találni a választ.” – fogalmazott.

Ugyanakkor kijelentette: meg kell érteniük az ukránoknak, hogy „nem lehet bennünket maflának nézni”, az meg végképp nem lehetséges, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot, mi meg ülünk és nézelődünk.

A miniszterelnök kitért arra: ahogy az ukránoknak, neki is van egy terve, hogyan védje ki a zsarolást. Az én tervem a jobb terv, ezért a végén, az ukránok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból – tette hozzá.

A napokban elengedett magyar állampolgársággal is rendelkezõ hadifogoly (b2) a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyûlésen az debreceni Fõnix Arénában 2026. március 7-én. Balról Kósa Lajos, a térség fideszes országgyûlési képviselõje,

MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Le fogjuk őket ebben győzni – rögzítette, hangsúlyozva: nem vár el bocsánatkérést, elég ha megnyitják a vezetéket.

Orbán Viktor azt is mondta:

nem keresi az ukránokkal bajt, van nekik elég bajuk a keleti fronton, ők keresik a bajt. Ahelyett, hogy az oroszokkal harcolnának, ha már így döntöttek, megnyitottak velünk szemben egy nyugati irányú konfliktust – emelte ki.

Nem gondolhatták, hogy blokkolják Magyarország olajellátását, mi meg itt „malmozunk” – fogalmazott.

Orbán Viktor azt mondta: a Fidesz közössége, amelyben egyszerre van jelen a haza, a család és az egymás iránt érzett szeretet, egy szeretetközösség. A másik oldalon is sokan vannak – folytatta, de az egy gyűlöletközösség, és gyűlöletre nem lehet nemzetet, országot és jövőt építeni.

Egy székelyföldi Fidesz-aktivista kérdésére válaszolva kiemelte: a Demokratikus Koalíció egyetlen programpontja, hogy elvegyék a határon túli magyaroktól a szavazati jogot, ami a gyűlöletpolitika sajátos része. Ki akarják rekeszteni a nemzetből az erdélyieket

– mondta, hangsúlyozva, hogy a Fidesz ezt nem fogja hagyni.

„Önök nemcsak azért fontosak, mert vannak, hanem azért is, mert pontosan tudjuk, hogy a nemzet nagyjából olyan, mint a kenyér”, a belseje, ahogy az idő múlik, egyre morzsalékosabb, és a héja tartja egyben. „Szükségünk van a határon túli magyarokra” – jelentette ki a miniszterelnök.

Kudlik Júlia egykori televíziós mûsorvezetõ, szerkesztõ beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyûlésen az debreceni Fõnix Arénában 2026. március 7-én.

MTI/Illyés Tibor

Hangsúlyozta: nem tudni, hány millióan hagyták el keleti szomszédunkat, ahogyan azt sem, hol vannak a keleti határai, eközben hetente ezreket veszítenek halottként vagy hadirokkantként, ami évi 400 ezres veszteséget jelent.

Nem tudjuk, mi lesz Ukrajna jövője, megmarad-e egyáltalán – jegyezte meg, hozzátéve, ha igen, akkor el kell dönteni, mit kezdünk vele. Arról is beszélt: ha az Európai Unióba felveszünk egy háborúban álló országot az, azzal behozzuk a közösségbe a konfliktust, ráadásul, ha belépnek, „Magyarország összes pénze elmegy Ukrajnába”, sőt a befizetések növelésére lesz szükség.

Ezzel szemben egy, a tagsággal nem azonos olyan stratégiai szövetség szükségességéről beszélt a kormányfő, amelynek keretében érdekeinkkel összhangba hozható módon lehetne támogatni az ukrán gazdaságot.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesze elnöke és Lázár János építési és közlekedési miniszter a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyûlésen az debreceni Fõnix Arénában 2026. március 7-én – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán