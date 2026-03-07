Műsorújság
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #Brüsszel #izraeli-iráni konfliktus

Nem hagyhatjuk, hogy a gyűlölet és a félelemkeltés eluralkodjon Magyarországon. Ennek sürgősen véget kell vetni! - figyelmeztetett Orbán Viktor

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2026.03.07. 19:32

| Szerző: hirado.hu

Rálőttek szombaton a Fidesz egyik aktivistájára Szentendrén. Erről beszélt telefonon a miniszterelnök telefonon az aktivistával és Vitályos Eszterrel, a térség fideszes országgyűlési képviselőjével. Előbbinek megköszönte a munkáját, és azt tanácsolta neki, ne maradjon benne félellem.

A bejegyzéshez feltöltött videóban Orbán Viktor felhívta Vitályos Eszter kormányszóvivőt, az érintett körzet képviselőjét, aki elmondta, hogy a férfit elméletileg éppen kihallgatják, mert a rendőrségen van másfél órája.

Az esetről azt közölte a kormányfővel, hogy egy férfi beszélt a kaputelefonba, és mondta, hogy egy pillanat, majd kihajolva az ablakon rálőtt az önkéntesre, akinek nem esett baja.

Orbán Viktor utána telefonon beszélt az önkéntessel is, akinek megköszönte az aktivista munkát.

„Láttad, aki rád lőtt vagy be tudtad azonosítani?” – kérdezte a miniszterelnök az önkéntestől.

A férfi azt mondta, nem sok pillanatot látott belőle. „Elkezdett kiabálni, akkor már fölvettem a nyúlcipőt és utána történt a durranás” – mondta Orbán Viktornak, aki azt tanácsolta az aktivistának: arra figyeljen, hogy ne maradjon benne félelem.

Nem hagyhatjuk, hogy a gyűlölet és a félelemkeltés eluralkodjon Magyarországon. Ennek sürgősen véget kell vetni!

Közzétette: Orbán Viktor – 2026. március 7., szombat

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök – Fotó: Facebook

