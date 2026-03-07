Messi éves fizetése 70 és 80 millió dollár között van

A nyolcszoros aranylabdás argentin labdarúgó, Lionel Messi évi 70 és 80 millió dollár közötti pénzt keres amerikai futklubjánál, az Inter Miaminál.

A nem teljesen pontosított összeggel Jorge Mas, a csapat ügyvezetője és résztulajdonosa szolgált a Bloombergnek adott interjújában.

Az amerikai együttes a 2023 nyara óta ott játszó, 38 éves Messivel eddig négy trófeát nyert, köztük a klub történetének első bajnoki címét az észak-amerikai profiligában (MLS).

„Azért van szükségem világszínvonalú szponzorokra, mert a labdarúgók drágák. Fizetek Messinek, megér minden pénzt, de ez évi 70 és 80 millió dollár között van” – nyilatkozta Mas.

A klubvezető által elmondottak azért meglepőek, mert az MLS-játékosok szervezetének honlapján megjelent hivatalos adatok szerint Messi alapfizetése 12 millió, teljes bére pedig 20,5 millió dollár a mostani idényben.

A 38 esztendős csatár 2003 és 2021 között az FC Barcelona futballistája volt, a katalán alakulattal tíz bajnoki címet, nyolc spanyol szuperkupát, hét Király Kupát, négy Bajnokok Ligáját, három európai szuperkupát és három klubvilágbajnokságot nyert.

A Barca után és az Inter Miami előtt a Paris Saint-Germainben játszott, kétszer francia bajnok, egyszer francia szuperkupa-győztes lett. Az argentin válogatottal 2022-ben világbajnok, 2021-ben és 2024-ben Copa América-győztes, a nyolc Aranylabdája a maga nemében világrekord. Az eddig gyűjtött csaknem félszáz trófeával ő a legtöbb díjjal kitüntetett labdarúgó.

Kiemelt kép: Lionel Messi – MTI/EPA/Cristobal Herrera