Magyar Péter szerint csak játék, hogy rálőttek egy Fidesz aktivistára – Videó

Magyar Péter pártrendezvényén játéknak nevezte azt a példátlan szombati esetet, amikor rálőttek a Fidesz egyik szentendrei önkéntesére, és Vitályos Esztert sértő jelzőkkel illetve azt állította, hogy nem igaz a kormányszóvivő állítása.

Ahogy arról a hirado.hu is korábban beszámolt, Vitályos Eszter kormányszóvivő közlése szerint szombaton rálőttek egy ablakból egy fideszes aktivistára Szentendrén. A példátlan esetre reagált már Orbán Viktor miniszterelnök is, aki ezzel kapcsolatban kijelentette: „Nincs könnyű dolgunk, mert mi egy szeretközösség vagyunk, az ellenfelünk meg egy gyűlöletközösséget épít Magyarországon”.

A Tisza Párt elnökéhez egyik pártrendezvényén jutott el a hír, és a közönség előtt tagadta pártja érintettségét.

„Már kezdődik is ez a játék. Most éppen azt terjeszti a zsírra szállt por szülőanyja, Vitályos Eszter, hogy egy aktivistájukra rálőttek valahol egy ablakból. Persze, a Tisza. Hát, kedves képviselőasszony, nem: mi a Tiszánál békés emberek vagyunk”

– jelentette ki Magyar Péter a Mandiner által közzétett videóban.

Monológjában azt is hozzátette, hogy szerinte a Tisza a béke pártja.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt Nemzet Hangja elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvényén a Műegyetem rakparton 2025. április 13-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)