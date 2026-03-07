Kirill Dimitrijev: A russzofób brüsszeliek Oroszországtnak fognak könyörögni üzemanyagért és műtrágyáért

Kirill Dmitrijev orosz elnöki különmegbízott szerint az európai országok könyörögni fognak azért, hogy Oroszország adjon el nekik üzemanyagot és műtrágyát – számolt be erről az EurAsia Daily. Az orosz elnöki megbízott kijelentéseinek különös súlyt ad az, hogy mostanában adódnak össze az elhibázott brüsszeli szankciós politika és az iráni háborúnak a világkereskedelemre gyakorolt hatásai.

A politikus az X közösségi oldalon egy animációt tett közzé a Gru (Despicable Me) rajzfilm szereplőivel. A bejegyzésben azt írta, hogy a figurák az Európai Bizottság vezetőjét, Ursula von der Leyent, az európai diplomácia vezetőjét, Kaja Kallast, valamint „egy tipikus ruszofób uniós bürokratát” ábrázolnak, akik orosz olajért, gázért és műtrágyáért könyörögnek.

„Új korszak virrad — Európa teljes energetikai összeomlásának és csődjének korszaka, amely Ursula, Kaja (Kallas) és a többi ruszofób idióta döntései miatt következik be. Az EU azzal, hogy lemondott az orosz energiáról, annyiszor ártott saját magának, hogy nem tud belőle felállni”

— jelentette ki Kirill Dmitrijev.

Az orosz elnöki megbízott kijelentéseinek különös súlyt ad az, hogy mostanában adódnak össze az elhibázott brüsszeli szankciós politika és az iráni háborúnak a világkereskedelemre gyakorolt hatásai. A koordinált amerikai–izraeli légicsapásokat követően az iráni rezsim lezárta a Hormuzi-szorost, ennek hatására pedig az olaj- és gázárak meredek emelkedésnek indultak,

a nemzetközi szénhidrogén-tranzit jelentős hányada áramlik át rendes körülmények között a tengeri átkelőn, szakértők már a hordónkénti 150 dolláros olajárakat sem zárják ki.

Erre tett rá egy lapáttal Vlagyimir Putyin bejelentése – ahogy erről írtunk a hirado.hu oldalán –, miszerint Oroszország nem várja meg az energiahordozók behozatali tilalmáról szóló 2027-es céldátumot, ehelyett

már március 25-étől kezdődően Oroszország kivonulhat az európai energiapiacról Magyarország és Szlovákia kivételével.

Putyin ezzel a lépéssel – amennyiben beváltja – gyakorlatilag az Unió elhibázott szankciós politikáját fordíthatja önmaga ellen, Magyarország és Pozsony kezébe pedig fontos ütőkártyákat adhat ahhoz, hogy enyhítsék a brüsszeli politikain nyomást.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b) és Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő (Fotó: AP)