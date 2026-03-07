Hevesi Tamás bakancslistája fontos pontját tudja kipipálni

Bár fellépőként és utazóként is bejárta a világot az énekes, egy fontos helyszín eddig kimaradt életéből. Az Arany Líra-díjas zenész, énekes és dalszövegíró a Családi kör vendégeként árulta el, milyen nagy álma teljesül nyáron.

Hevesi Tamás már gyermekként bejárta a környező országokat, később pedig – fellépőként is – beutazta a világot: Ausztráliától az amerikai kontinensen át az Arab-tenger vidékéig számos helyszínre elvitte dalait. Éppen ezért lehet meglepő, hogy pályafutása során mindeddig nem adott koncertet Erdélyben. A műsorban elmondta, sok székelyföldi barátja is rácsodálkozik erre, és gyakran kérdezik tőle, miért maradt ki eddig ez a történelmi jelentőségű, kulturálisan is különleges régió.

Nyáron azonban valóra válik régi álma: biztosan színpadra lép Marosvásárhelyen, és a tervek szerint Kolozsvár közönsége is hallhatja őt élőben. „Bakancslistám egy nagy pipával lép előre” – fogalmazott örömmel a Családi kör stúdiójában, hangsúlyozva, mennyire fontos számára az erdélyi fellépés.

A nyár másik kiemelkedő szakmai élményéről is beszélt az adásban: egyik ikonikus példaképével, Demjén Ferenccel lép fel egy koncertsorozaton. Hevesi Tamás számára ez szintén régi vágy beteljesülése, hiszen pályája során mindig nagy tisztelettel tekintett a legendás előadóra.

Koncertnaptára már most sűrűnek látszik, és az alkotómunka sem áll meg. Hamarosan elkészült új, akusztikus hangszereléssel megszólaló dala, és szinte teljesen végzett már egy másik szerzeménye is, amely a világ aktuális történéseire reflektál.

És ha mindez nem lenne elég, az otthoni élet is tartogat örömteli feladatokat az énekesnek: komondoraik nemrég „szülők lett”, így a két tündéri kölyökkel immár négyfős kutyacsaládról is gondoskodnak.

A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

Kiemelt kép: Hevesi Tamas – Fotó: MTVA_Csaladi-kor.jpg