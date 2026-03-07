Folytatjuk a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítését – jelentette be a honvédelmi miniszter

Folytatjuk a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítését, a magyar emberek biztonsága az első – mondta a honvédelmi miniszter szombaton a Facebook oldalán közzétett videójában.

„Katonáink fegyelmezetten, elkötelezetten és felkészülten végzik a szolgálatukat. Köszönöm nekik!” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf az egyik helyszíni szemlén készült videójában.

Magyarország biztonsága nem elméleti, hanem gyakorlatias kérdés

– mutatott rá.

Úgy fogalmazott, „helyszíni szemlét tartok itt, Magyarország egyik pontján, ahol a stratégiai kőolajkészleteink védelmében fölvonult a honvédség is”.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszámolt arról, hogy megtekintette az őrök körletét, illetve meghallgatta hogyan teljesítik a napi szolgálatukat „ezen a nagyon fontos helyen, amely a magyarok biztonságát hivatott garantálni”.

„A békéhez erő kell, folytatjuk a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítését” – mondta a miniszter.

Kiemelt kép forrása: Szalay-Bobrovniczky Kristóf hivatalos Facebook-oldala