Folytatjuk a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítését – jelentette be a honvédelmi miniszter

„Katonáink fegyelmezetten, elkötelezetten és felkészülten végzik a szolgálatukat. Köszönöm nekik!” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf az egyik helyszíni szemlén készült videójában.
Magyarország biztonsága nem elméleti, hanem gyakorlatias kérdés
– mutatott rá.
Úgy fogalmazott, „helyszíni szemlét tartok itt, Magyarország egyik pontján, ahol a stratégiai kőolajkészleteink védelmében fölvonult a honvédség is”.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszámolt arról, hogy megtekintette az őrök körletét, illetve meghallgatta hogyan teljesítik a napi szolgálatukat „ezen a nagyon fontos helyen, amely a magyarok biztonságát hivatott garantálni”.
„A békéhez erő kell, folytatjuk a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítését” – mondta a miniszter.
Kiemelt kép forrása: Szalay-Bobrovniczky Kristóf hivatalos Facebook-oldala