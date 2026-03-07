Feltétel nélküli kapitulációt követel Trump Irántól

Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok „nagyon jól teljesít” Iránban, közel egy héttel azután, hogy a hadsereg Izraellel együttműködve légicsapásokat mért Teheránra, amelyekben életét vesztette az iráni legfelsőbb vezető, Ali Hámenei ajatollah.

A Truth Socialion közzétett pénteki bejegyzésében Donald Trump Irán „feltétel nélküli kapitulációját” követelte. „Ezt követően (mi és szövetségeseink)

fáradhatatlanul fogunk dolgozni azon, hogy Irán visszatérjen a pusztulás széléről,

és gazdaságilag nagyobb, jobb és erősebb legyen, mint valaha – ígérte bejegyzésében. Az elnök hozzátette: „Iránnak nagyszerű jövője lesz!”

🚨 PRESIDENT TRUMP: “There will be no deal with Iran except UNCONDITIONAL SURRENDER!” pic.twitter.com/pNJK3tnQfv — Tousi TV (@TousiTVOfficial) March 6, 2026

A második garnitúrát verték szét

Donald Trump pénteken, egy fehér házi kerekasztal-beszélgetés során szólt az amerikai haderő iráni teljesítményéről.

JUST IN: 🇺🇸🇮🇷 US President Trump says Iran’s leaders are „gone” and its navy, air force and communications have been „wiped out entirely.” pic.twitter.com/gvPAY3NOsG — BRICS News (@BRICSinfo) March 7, 2026



„Valaki azt kérdezte: Hogyan pontoznád (a hadsereg teljesítményét) nullától 10-ig? Én erre azt mondtam: 2-től 15-ig terjedő pontszámot adnék!” – idézi a Fox News azt a választ, amelyet az elnök a hírtelevízió tudósítójának kérdésére fogalmazott meg.

Trump az iráni haderő helyzetét értékelve így folytatta:

„A hadseregük eltűnt. A haditengerészetük eltűnt. A kommunikációs eszközeik eltűntek. A vezetőik eltűntek”

– fejtette ki, hozzátéve: „ez már második” elveszített vezető garnitúra.

Az elnök szerint „az embereket lenyűgözi” a hadsereg teljesítménye, és „csodálják” a haderőt részben „amiatt, ami Venezuelában történt”, részben pedig amiatt. „ami most történik, (például) a B-2-es bombázókkal”, amelyek „megsemmisítették Irán nukleáris potenciálját”.

Kiemelt kép: Füst száll a magasba egy légicsapást követően Teheránban 2026. március 6-án, az Irán elleni amerikai-izraeli támadás hetedik napján. (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)