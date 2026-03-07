Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #Brüsszel #izraeli-iráni konfliktus

Feltétel nélküli kapitulációt követel Trump Irántól

lead_image
Szerző: Udvardy Zoltán
2026.03.07. 14:47

Főoldal / Külföld

| Szerző: Udvardy Zoltán
Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok „nagyon jól teljesít” Iránban, közel egy héttel azután, hogy a hadsereg Izraellel együttműködve légicsapásokat mért Teheránra, amelyekben életét vesztette az iráni legfelsőbb vezető, Ali Hámenei ajatollah.

A Truth Socialion közzétett pénteki bejegyzésében Donald Trump Irán „feltétel nélküli kapitulációját” követelte. „Ezt követően (mi és szövetségeseink)

fáradhatatlanul fogunk dolgozni azon, hogy Irán visszatérjen a pusztulás széléről,

és gazdaságilag nagyobb, jobb és erősebb legyen, mint valaha – ígérte bejegyzésében. Az elnök hozzátette: „Iránnak nagyszerű jövője lesz!”

A második garnitúrát verték szét

Donald Trump pénteken, egy fehér házi kerekasztal-beszélgetés során szólt az amerikai haderő iráni teljesítményéről.


„Valaki azt kérdezte: Hogyan pontoznád (a hadsereg teljesítményét) nullától 10-ig? Én erre azt mondtam: 2-től 15-ig terjedő pontszámot adnék!” – idézi a Fox News azt a választ, amelyet az elnök a hírtelevízió tudósítójának kérdésére fogalmazott meg.

Kapcsolódó tartalom

Trump az iráni haderő helyzetét értékelve így folytatta:

„A hadseregük eltűnt. A haditengerészetük eltűnt. A kommunikációs eszközeik eltűntek. A vezetőik eltűntek”

– fejtette ki, hozzátéve: „ez már második” elveszített vezető garnitúra.

Az elnök szerint „az embereket lenyűgözi” a hadsereg teljesítménye, és „csodálják” a haderőt részben „amiatt, ami Venezuelában történt”, részben pedig amiatt. „ami most történik, (például) a B-2-es bombázókkal”, amelyek „megsemmisítették Irán nukleáris potenciálját”.

Kiemelt kép: Füst száll a magasba egy légicsapást követően Teheránban 2026. március 6-án, az Irán elleni amerikai-izraeli támadás hetedik napján. (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)

 

közel-keleti konfliktusok Donald Trump

VilágPont Járai Judittal

Ajánljuk még

 