Egyszeri bruttó 152 400 forintos juttatást kapnak a szakképzésben oktatók - jelentette be Hankó Balázs

A kormány döntése alapján egyszeri bruttó 152 400 forintos juttatást kapnak a szakképzési oktatók a pedagógusokhoz hasonlóan – jelentette be a kulturális és innovációs miniszter a Facebook-oldalán szombaton.

Hankó Balázs a videóban kiemelte, hogy a szakképzés 2020-ban megújult, és ezzel együtt az oktatók megbecsülése is új szintre lépett.

Hozzátette, hogy a kormány már ötször emelte a szakképzésben dolgozó oktatók bérét, a fizetések több mint két és félszeresére nőttek 2020-hoz képest.

Hangsúlyozta, a cél az, hogy a legjobb szakemberek tanítsák „a jövő mestereit”.

A miniszter elmondta azt is, hogy ma Magyarország Európa harmadik legjobb szakképzését biztosítja a fiataloknak, a cél pedig az, hogy „Európában elsők és világban is dobogósok legyünk”.

Kiemelt kép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelõs miniszter – MTI/Vajda János