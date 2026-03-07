Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #Brüsszel #izraeli-iráni konfliktus

Egyszeri bruttó 152 400 forintos juttatást kapnak a szakképzésben oktatók - jelentette be Hankó Balázs

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.03.07. 11:33

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A kormány döntése alapján egyszeri bruttó 152 400 forintos juttatást kapnak a szakképzési oktatók a pedagógusokhoz hasonlóan – jelentette be a kulturális és innovációs miniszter a Facebook-oldalán szombaton.

Hankó Balázs a videóban kiemelte, hogy a szakképzés 2020-ban megújult, és ezzel együtt az oktatók megbecsülése is új szintre lépett.

Hozzátette, hogy a kormány már ötször emelte a szakképzésben dolgozó oktatók bérét, a fizetések több mint két és félszeresére nőttek 2020-hoz képest.

Hangsúlyozta, a cél az, hogy a legjobb szakemberek tanítsák „a jövő mestereit”.

A miniszter elmondta azt is, hogy ma Magyarország Európa harmadik legjobb szakképzését biztosítja a fiataloknak, a cél pedig az, hogy „Európában elsők és világban is dobogósok legyünk”.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelõs miniszter  – MTI/Vajda János

oktatásszakképzés Hankó Balázs

Kell még valamit mondanom, Ildikó? podcast

Ajánljuk még

 