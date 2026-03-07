Donald Trump: Tegyük újra naggyá Iránt, egy új vezetéssel visszahozzuk az országot a pusztulás széléről

A Truth Socialion közzétett pénteki bejegyzésében Donald Trump Irán „feltétel nélküli kapitulációját” követelte. „Ezt követően (mi és szövetségeseink)
fáradhatatlanul fogunk dolgozni azon, hogy Irán visszatérjen a pusztulás széléről,
és gazdaságilag nagyobb, jobb és erősebb legyen, mint valaha – ígérte bejegyzésében. Az elnök hozzátette: „Iránnak nagyszerű jövője lesz!”
🚨 PRESIDENT TRUMP: “There will be no deal with Iran except UNCONDITIONAL SURRENDER!” pic.twitter.com/pNJK3tnQfv
— Tousi TV (@TousiTVOfficial) March 6, 2026
A második garnitúrát verték szét
Donald Trump pénteken, egy fehér házi kerekasztal-beszélgetés során szólt az amerikai haderő iráni teljesítményéről.
JUST IN: 🇺🇸🇮🇷 US President Trump says Iran’s leaders are „gone” and its navy, air force and communications have been „wiped out entirely.” pic.twitter.com/gvPAY3NOsG
— BRICS News (@BRICSinfo) March 7, 2026
„Valaki azt kérdezte: Hogyan pontoznád (a hadsereg teljesítményét) nullától 10-ig? Én erre azt mondtam: 2-től 15-ig terjedő pontszámot adnék!” – idézi a Fox News azt a választ, amelyet az elnök a hírtelevízió tudósítójának kérdésére fogalmazott meg.
Trump az iráni haderő helyzetét értékelve így folytatta:
„A hadseregük eltűnt. A haditengerészetük eltűnt. A kommunikációs eszközeik eltűntek. A vezetőik eltűntek”
– fejtette ki, hozzátéve: „ez már második” elveszített vezető garnitúra.
Az elnök szerint „az embereket lenyűgözi” a hadsereg teljesítménye, és „csodálják” a haderőt részben „amiatt, ami Venezuelában történt”, részben pedig amiatt. „ami most történik, (például) a B-2-es bombázókkal”, amelyek „megsemmisítették Irán nukleáris potenciálját”.
Kiemelt kép: Füst száll a magasba egy légicsapást követően Teheránban 2026. március 6-án, az Irán elleni amerikai-izraeli támadás hetedik napján. (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)