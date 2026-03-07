Dokumentumfilmek és ismeretterjesztő műsorok a székely szabadság napján

Március 10-én, a székely szabadság napján a közmédia több műsorral is tiszteleg a székely közösség történelme, kultúrája és identitása előtt. Az emléknap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a székelység múltjára, hagyományaira és közösségi értékeire, miközben erősíti az összetartozás érzését a Kárpát-medencében és a diaszpórában.

172 évvel ezelőtt 1854-ben ezen a napon végezték ki Marosvásárhelyen Bágyi Török János kollégiumi tanárt, Martonosi Gálffy Mihály ügyvédet és Nagyváradi Horváth Károly földbirtokost, akik a Makk-féle összeesküvés tagjaiként az elbukott magyar forradalom és szabadságharc lángját szerették volna újra fellobbantani. A közmédia tematikus műsoraiban március 10-én a nézők mélyebben megismerhetik Székelyföld történelmét és szellemi örökségét.

Az M5 kulturális csatorna már a kora délutáni órákban kapcsolódik a megemlékezésekhez: 12:35-től az Emberek a havason című dokumentumfilmet vetíti. Az alkotás a hegyvidéki székely közösségek mindennapjait mutatja be, betekintést nyújtva a természetközeli életformába, a hagyományos gazdálkodásba és az emberek tájhoz fűződő szoros kapcsolatának világába. Szőts István 1942-ben, Velencében művészeti díjat nyert filmje személyes történeteken keresztül idézi meg a székely identitás alaprétegeit, lírai képi világgal és dokumentarista eszközökkel.

Éjfél után a 2022-ben bemutatott, Orbán Balázs nyomában című dokumentumfim látható. A cselekmény a 19. századi utazó és néprajzkutató munkásságát követi végig, felidézve, miként járta be Székelyföldet, és hogyan örökítette meg annak tájait, településeit és hagyományait. A film történelmi forrásokra és helyszíni felvételekre támaszkodva mutatja be Orbán Balázs örökségének máig ható jelentőségét.

A megemlékezéshez a Duna World is csatlakozik, több ismeretterjesztő műsorral. Ezen a napon látható az Aligság, mintha álmomban… – Mesélő Székelyföld 26 perces epizódja, amely Székelyföld hangulatát, tájait és történeteit idézi meg. A műsor személyes visszaemlékezéseken és helyi történeteken keresztül mutatja be a régió élő hagyományait és kulturális örökségét.

Szintén a naphoz kapcsolódva látható a Tőkéczki és Takaró: Történelem és irodalom mindenkinek – Székely irodalom, Székely történelem című műsor, amely közérthető formában tekinti át a székely múlt fontos történelmi korszakait és irodalmi hagyományait, rávilágítva a történelem és kultúra összefonódására.

Fotókredit: MTVA Film Iroda