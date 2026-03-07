Az oroszok megkezdeték az európai cseppfolyós gáz átirányítását másik országokba – összeomolhat Nyugat-Európa energiaellátása

„Cégeink mérlegelik a lehetőségeket, hogy új, hosszú távú szerződéseket kössenek partnereinkkel, részben átirányítsák a gázt Európából más országokba, köztük Indiába, Thaiföldre, a Fülöp-szigetekre és a Kínai Népköztársaságba” – részletezte Novak.

Tóth Máté energiajogászt kérdeztük a hirado.hu-nak azt mondta: „A világban jelenleg nincs olyan metánmolekula, amit ne venne meg azonnal valaki” . A szakértő szerint a lehető legrosszabb pillanatban erősödött fel Európában az orosz energiahordozóktól való leválás politikája. A globális piacon ugyanis egyre kiélezettebb verseny zajlik a rendelkezésre álló olaj- és földgázkapacitásokért. „A legrosszabb pillanatban ötletel Európa a „A világban jelenleg nincs olyan metánmolekula, amit ne venne meg azonnal valaki” . A szakértő szerint a lehető legrosszabb pillanatban erősödött fel Európában az orosz energiahordozóktól való leválás politikája. A globális piacon ugyanis egyre kiélezettebb verseny zajlik a rendelkezésre álló olaj- és földgázkapacitásokért. „A legrosszabb pillanatban ötletel Európa a leváláson , mert a világban elképesztő versenyfutás indult a rendelkezésre álló olaj- és földgázkapacitásokért” – mondta, hozzátéve: az európai energiapolitika az utóbbi években arra épült, hogy az orosz forrásokat más beszállítókkal, például közel-keleti LNG-vel pótolja, ám ez a gyakorlatban komoly kockázatokat hordoz.

Abban az esetben, ha ténylegesen leállna az Európába érkező gázértékesítés, az árak még drasztikusabban emelkednének. „Gond nélkül lenne 80, sőt akár 100 eurós földgázár is”

– hangsúlyozta az energiajogász.

