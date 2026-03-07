Műsorújság
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #Brüsszel #izraeli-iráni konfliktus

Az oroszok megkezdeték az európai cseppfolyós gáz átirányítását másik országokba – összeomolhat Nyugat-Európa energiaellátása

Szerző: hirado.hu
2026.03.07. 09:06

Az orosz vállalatok megkezdték átirányítani az Európának szánt cseppfolyós földgázt (LNG) baráti országokba, nem várják meg az Európai Unió következő szankcióit – mondta Alexander Novak miniszterelnök-helyettes újságíróknak  közölte a TassVlagyimir Putyin már szerdán jelezte, hogy áttekintik az Európába érkező gázértékesítést, és annak egy részét más piacokra terelhetik. Ezzel kapcsolatban a szakértő azt mondta a hirado.hu-nak:  a lehető legrosszabb pillanatban erősödött fel Európában az orosz energiahordozóktól való leválás politikája.

„Cégeink mérlegelik a lehetőségeket, hogy új, hosszú távú szerződéseket kössenek partnereinkkel, részben átirányítsák a gázt Európából más országokba, köztük Indiába, Thaiföldre, a Fülöp-szigetekre és a Kínai Népköztársaságba” – részletezte Novak.

Tóth Máté energiajogászt kérdeztük a hirado.hu-nak azt mondta: „A világban jelenleg nincs olyan metánmolekula, amit ne venne meg azonnal valaki” . A szakértő szerint a lehető legrosszabb pillanatban erősödött fel Európában az orosz energiahordozóktól való leválás politikája. A globális piacon ugyanis egyre kiélezettebb verseny zajlik a rendelkezésre álló olaj- és földgázkapacitásokért. „A legrosszabb pillanatban ötletel Európa a leváláson, mert a világban elképesztő versenyfutás indult a rendelkezésre álló olaj- és földgázkapacitásokért” – mondta, hozzátéve: az európai energiapolitika az utóbbi években arra épült, hogy az orosz forrásokat más beszállítókkal, például közel-keleti LNG-vel pótolja, ám ez a gyakorlatban komoly kockázatokat hordoz.

Abban az esetben, ha ténylegesen leállna az Európába érkező gázértékesítés, az árak még drasztikusabban emelkednének. „Gond nélkül lenne 80, sőt akár 100 eurós földgázár is”

– hangsúlyozta az energiajogász.

A kiemelt kép illusztráció – EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

energiaellátás Vlagyimir Putyin Európai Unió

