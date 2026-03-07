Arany árnyékszék után arannyal kitömött árnyékbankok: ukrán call centerektől vezetnek Brüsszelig a péncsempészési ügy szálai

A legújabb ukrán korrupciós botrány során „a magyarok valójában nem csak néhány, pénzt szállító autót állítottak meg, hanem egy komplett, illegális pénzügyi folyosó létezését tették nyilvánossá” az EurAsia Daily szerint. A Magyarországon elfogott illegális arany és pénzszállítmány szálai Kijevtől egészen Brüsszelig vezetnek, ahol agy ukrán youtuber szerint „tudják, kinek a pénzéről van szó”.

Ukrán call centerek pénztárosait tartóztatták le a magyarok – így értelmezte a Terrorelhárítási Központ munkatársai által lefülelt hét ukrán állampolgár (köztük egy volt titkoszsolgálati tábornok) zavaros pénzmosási, dollár-és aranycsempészési ügyét az EurAsia Daily katonai tudósítója. Alexander Kots a Telegram csatornán azt állítja:

évek óta működő, „jól kiépített csatorna” szolgált „a fekete pénz exportjára Ausztria és Magyarországon keresztül”.

A tudósító szerint a kiépített csatornákat „elsősorban csaló ukrán call centerek és más szürke ügyletek bevételei, amelyek többek között az EU polgárai számára” működtették.

Szigorú magyar szabályozás

A tudósító szerint 2024-2025-től működtek az úgynevezett „irodák” hálózatai, amelyek call centerei „bankok nevében” hívták fel az EU polgárait, majd álbefektetések és kriptovaluta-befektetések” révén (illegálisan) szivárogtatták ki a pénzeket” – írja Kots.

Kots – felületességből vagy szándékos csúsztatással – azt írja: „2024-2025-ben Magyarország és partnerei megnyitották az ilyen „irodák” hálózatát, amelyek

hívásokat intéztek a polgárok felé”.

Ezzel szemben a valóság az, hogy Magyarország uniós szinten is kiemelkedő szigorral járt el a és kriptovaluta-befektetések terén. A kriptoeszközök piacáról szóló 2024. évi VII. törvény („kriptotörvény”) és a Büntető Törvénykönyv módosítása is szigorúbb szabályozást, kötelező tranzakcióvalidálást és pénzmosás elleni (AML) megfelelőséget írnak elő a magyarországi kriptoeszköz-szolgáltatóknak.

A hazai szabályzás szigorúsága miatt egyébként

felszólító levél útján kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen az Európai Bizottság.

Az ukrán pénzmosási botrány tükrében érdekesnek tűnő tény, hogy a (közismerten súlyosan korrumpált, sikkasztásos és pénzmosási ügyletek által többször is eljárás alá vont vezetők által irányított) brüsszeli csúcsszerv agresszív eszközökkel, sőt büntetést érvényestíve is nyomást gyakorolt Magyarországra a kriptovalutás ügyletek szigorú ellenőrzésének lazítása érdekében.

„Rendes banki művelet”

Kots szerint az illegális ukrán üzelmekből származó összegek több tízmillió euróra rúgtak. A készpénzre váltáshoz és a kivonáshoz stabil infrastruktúra volt szükséges. Ahhoz, hogy egy ilyen üzlet működőképes legyen, stabil pénzügyi háttérre van szükség: bankfiókokra, tranzitjogi személyekre és védelemre a különleges szolgálatok és a politikusok szintjén – jegyezte meg Kots.

Today in Budapest, Hungarian authorities took seven Ukrainian citizens hostage. The reasons are still unknown, as well as their current well-being, or the possibility of contacting them. These seven Ukrainians are employees of state-owned Oschadbank, who were operating two bank… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 5, 2026



E megjegyzés tükrében figyelemre méltó tény, hogy a Magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal a hét letartóztatott ukrán állampolgár ügyével kapcsolatban

egy ukrán különleges szolgálat volt tábornokának őrizetbe vételét is jelezte.

A magyarok valójában nem csak néhány pénzt szállító autót állítottak meg, hanem egy egész földalatti pénzügyi folyosó létezését hozták nyilvánosságra – amelyet Kijev most igyekszik „rendes banki műveletnek” álcázni, és a botrányt politikai nyomásgyakorlásnak beállítani – állítja Kots.

Minél hangosabb a hisztéria a „lopott pénzszállítók” és az „ellopott állami készlet” körül, annál nyilvánvalóbb, hogy nem egyszerű szállításról van szó, hanem

valakinek a nagyon érzékeny árnyékpénztáráról – teszi hozzá.

Kilenc kiló arany: kellett az új bidére?

Ismert: március 5-én a magyar hatóságok két páncélozott járművet állítottak meg, amelyek az ukrán „Oschadbank” értékeit szállították. A Magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal bejelentette hét ukrán állampolgár, köztük egy ukrán különleges szolgálat volt tábornokának őrizetbe vételét.

A magyar bűnüldöző szervek szerint

Ausztriából Ukrajnába szállítottak 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat.

Pénzmosási ügyet indítottak ellenük. A NAV megjegyezte, hogy csak 2026-ban Magyarország területén keresztül több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kg aranyat szállítottak Ukrajnába.

Március 6-án este kiderült, hogy a Budapesten őrizetbe vett Oschadbank gyűjtőit átszállították Ukrajnába, már átlépték a határt. (Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a magyar hatóságok Budapesten törvénytelenül vették őrizetbe a hét ukrán állampolgárt.)

Hungary has issued its first official comment on the detention of Oschadbank cash-in-transit workers According to the country’s National Tax and Customs Administration, they were detained as part of a money-laundering investigation. https://t.co/VVvILcdfgO pic.twitter.com/HGQ6ncNW01 — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2026



A példátlan pénzmosási botrány és az ismét felbukkanó, illegális aranyszállítmányok ügye felidézi Zelenszklij közvetlen bizalmasainak tavaly novemberi botrányát. Amikor az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) nagyszabású akciót hajtott végre több,

Timur Mindics üzletemberhez köthető ingatlanokban, a hatóságok az egyik luxuslakásban arannyal bevont WC-t és bidét is találtak.

Az európai haveroké a pénz?

Az üggyel kapcsolatban megszólalt Anatolij Sharij ukrán youtuber is – írja a Magyar Nemzet.

Mint a lap által idézett, a X-en közzétett bejegyzésből kiderül: az ő forrásai szintén „azt állították, hogy a pénz finoman szólva sem volt éppen hétköznapi”. A youtuber rámutat: „Meg voltam győződve arról, hogy a pénz Zelenszkijé volt. Valamiféle visszaélés.

Ma azonban azt az információt kaptam, hogy a pénz nem Zelenszkijé, hanem európai társaié.

A történet teljesen fantasztikus, és tegnap még irreálisnak tűnt számomra. De ma számos forrás arról számol be, hogy Orbán nem Kijevben, hanem Brüsszelben csapott le. Körülbelül 80 millió euróról és nagyjából 10 kilogramm aranyról van szó. Brüsszelben tudják, kinek a pénzéről van szó. És ezért most, úgy tűnik nekem, mindent megtesznek, hogy megakadályozzák a botrány kitörését. Orbán nagyon pontosan cselekedett, és ott ütött le, ahol fájt.”

Kiemelt kép: A lefoglalt készpénz és aranyrudak 2026. március 6-án. (Fotó: MTI/Magyarország Kormánya)