Amerikai célpontokról informálják Iránt az oroszok

A Fehér Ház nem tagadja, hogy Oroszország potenciális amerikai célpontokról szóló hírszerzési információkat szolgáltat ki Iránnak. Washington szerint „ez nem változtat semmit az iráni katonai műveleteken”.

Nem tagadja Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja, hogy Oroszország hírszerzési információkat szolgáltat Iránnak potenciális amerikai célpontokról. A Washington Post is jelezte, hogy Oroszország Iránnak információkat szolgáltat az Egyesült Államok potenciális célpontjairól a Közel-Keleten. Ez a lehetőség „nyilvánvalóan nem változtat semmit az iráni katonai műveleteken” – idézi a Fehér Ház véleményét a Le Figaro.

A konzervatív francia lap szerint

a Fehér Ház bagatellizálta azokat a sajtóértesüléseket, miszerint Oroszország információkat szolgáltatna Iránnak lehetséges amerikai célpontokról.

„Ez nyilvánvalóan nem változtat semmit az iráni katonai műveleteken, mert azokat teljes mértékben megsemmisítjük” – nyilatkozta Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője, mintha megerősítené az információkat. „Elérjük a művelet katonai céljait, és ez így is marad” – tette hozzá egy sajtó kérdésére válaszolva.

A Washington Post napilap három névtelen forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Oroszország Iránnak információkat szolgáltat az Egyesült Államok potenciális célpontjairól a Közel-Keleten,

beleértve az amerikai hadihajók és a harci repülőgépek koordinátáit.

A Pentagon vezetője, Pete Hegseth a héten kijelentette, hogy Oroszország „nem tényező” az Irán elleni háborúban.

A Le Figaro megjegyzi:

mindeközben az Egyesült Államok (hasonló) információkat szolgáltat Ukrajnának az Oroszország elleni háborúban.

Kiemelt kép: Egy Lockheed U–2 amerikai felderítő repülőgép érkezik a Limasszol közelében lévő, ciprusi Akrotíriben működő brit légitámaszpontra 2026. március 5-én, az Irán elleni amerikai-izraeli támadás hatodik napján. (Fotó: MTI/AP/Pétrosz Karadzsiaszt)