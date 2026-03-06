Záhonynál átadták az ukrán pénzszállítókat, a pénz a hatóságoknál maradt – közölte az ukrán pénzszállítók ügyvédje

Hivatalosan nem gyanúsították meg bűncselekménnyel azokat az ukrán pénzszállítókat, akiket a magyar hatóságok csütörtökön állítottak elő – közölte az érintettek ügyvédje.

Horváth Lóránt elmondta, hogy a férfiakat végül a határhoz vitték, majd átadták az ukrán hatóságoknak – közölte a 24.hu.

„Nem gyanúsították meg semmivel az ukrán pénzszállítókat, hanem péntek késő délután Záhonyba vitték őket, kirakták a határon és átadták az ukrán hatóságoknak” – fogalmazott az ügyvéd.

Elmondása szerint a hatóságok csütörtök délután óta vizsgálhatták, hogy milyen jogi lépéseket tehetnek az ügyben. „Csak nagyon alapos indokokkal lehetett volna őket bármivel, úgy tűnik, végül pénzmosással meggyanúsítani őket, ezért átadták őket az idegenrendészetnek és kitoloncolták” – vélte az ügyvéd.

Arra a kérdésre, hogy visszakapták-e a lefoglalt pénzt és értékeket – összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat –, az ügyvéd azt válaszolta, hogy egyelőre nem.

„Nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz a pénzzel. Arra tippelek, hogy foglalásban marad az eljárás alatt. Azt tudjuk biztosan, hogy az ukránok járművei a Terrorelhárítási Központ (TEK) területén állnak, mivel nyomkövetővel vannak felszerelve”

– jelentette ki.

Az ukránok átadásáról Vitalij Glagola kárpátaljai újságíró is közölt egy rövid videót:

Az ügyvéd hozzátette, hogy az ügynek még lehetnek jogi következményei, és a következő napokban egyeztetnek az ukrán bank vezetőivel.

A hatósági intézkedés előzménye, hogy csütörtök délután a Terrorelhárítási Központ kommandósai csaptak le az M0-s autóút közelében két ukrán pénzszállító járműre. A járművek az ukrán állami takarékbank, az Oschadbank megbízásából szállítottak jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat Ausztria irányába.

