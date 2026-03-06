Ukrán elemző: „Százhúszezer toborzót küldünk Magyarországra, becsomagolják a férfiakat, és ezzel vége”

Nem sokkal azután, hogy az ukrán elnök életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort, már itt is van a következő, Magyarország ellen irányuló agresszív ukrán nyilatkozat. Ezúttal egy ukrán elemző beszélt róla, hogy a toborzóik hogyan vinnék el a magyar férfiakat a frontra.

Egy ukrán politikai elemző, Alekszej Zsulavszkij egy videóban arról beszélt, hogy szerinte hiába követeli Orbán Viktor a Barátság kőolajvezeték újraindítását – közölte a Magyar Nemzet.

Az elemző úgy fogalmazott: „Orbán hisz magában és azt mondta, hogy erővel fogja kényszeríteni Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték megjavítására. Orbán, elmagyarázom neked, hogy lesz ez az egész. Figyelj ide: Ukrajnával elküldjük hozzátok Magyarországra a TCK-sainkat” [TCK-soknak az ukrán sorozótiszteket nevezik – a szerk.].

„Mennyi katonátok van, negyvenezer? Nekünk háromszor annyi TCK-sunk van. Egyetlen lövés sem fog eldördülni. Egyszerűen csak megérkeznek, »becsomagolják« az összes férfit, és ezzel vége is lesz. Hát, valahogy így”

– mondta Zsulavszkij a Magyar Nemzet szerint.

Az ukrán szakértő ezzel lényegében nyíltan elismerte, hogy a Barátság vezeték politikai okok miatt nem indul újra. A megoldás azonban Zsulavszkij szerint a katonái sorozók küldése hazánkba.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/PAP/Pawel Supernak)