Újabb háromszáz ukrán katona szabadult az orosz fogságból – közölte Volodimir Zelenszkij

Újabb 300 ukrán katona és két civil térhetett haza orosz fogságból – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegramon, fotókat is mellékelve a kiszabadult foglyok fogadásáról.

Az államfő kiemelte, hogy a most hazatértek többsége több mint egy évet volt fogságban, néhányan pedig 2022 óta. „Minden egyes emberünkre emlékezünk, és mindenkit haza kell hoznunk” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa hozzátette, hogy csütörtökön és pénteken összesen 500 ukrán fogoly tért haza.

„A teljes körű invázió kezdete óta 6922 ukrán állampolgár tért vissza orosz fogságból”

– jegyezte meg az ombudsman.

Lubinec a Telegram-csatornáján azt is közölte, hogy az oroszok ismét civileket hurcoltak el az északkelet-ukrajnai Szumi megyéből: Szopics falu 19 lakosát vitték el Oroszországba. „Az információk szerint először megszakadt az elhurcolt emberekkel a kapcsolat, később pedig interjúk jelentek meg velük egy orosz televíziós csatornán. Az ilyen cselekmények egyértelműen sértik a nemzetközi humanitárius jogot, civil lakosság kényszerdeportálásának és a háború törvényei és szokásai súlyos megsértésének minősülnek” – mutatott rá a biztos. Elmondta, hogy haladéktalanul az orosz emberi jogi biztoshoz fordult azzal a kéréssel: mielőbb gondoskodjon arról, hogy ukrán diplomaták felkereshessék az elrabolt embereket.

Az Ukrinform állami hírügynökség emlékeztetett arra, hogy tavaly decemberben a Szumi megyei Grabovszke faluban az orosz csapatok 52 civilt ejtettek foglyul, köztük gyermekeket, valamint 13 ukrán katonát.

Drón- és tüzérségi csapások

Mindeközben az Ukrán Biztonsági Szolgálatnál (SZBU) arról számolt be, hogy

drónokkal csapásokat mértek az orosz megszállás alatti Krímben, egy jevpatoriai repülőgép-javító üzemre, valamint két Pancir-Sz2 légvédelmi rakéta-lövegkomplexumra a dzsankoji repülőtér közelében.

A déli Herszon megye kormányzói hivatala közölte, hogy az orosz erők tüzérséggel csapást mértek egy egészségügyi intézményre Herszon városában, a támadásban egy 41 éves ápoló megsebesült.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 141 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem ezekből 111-et semlegesített, emellett 16 helyszínen 24 drón becsapódását, egy helyen pedig roncsok lezuhanását rögzítették.

A kiemelt kép forrása: Telegram