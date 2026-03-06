Szokatlan tél volt az idei: egyszerre volt száraz, havas és meleg

Enyhe és az átlagnál kissé szárazabb volt a tél – közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján pénteken.

Méréseik adatait elemezve azt írták, az évszak középhőmérséklete országosan 1,68 Celsius-fok volt, 1,3 fokkal magasabb az 1991-2020 közötti évek 0,38 fokos átlagánál. Az idei volt sorozatban a kilencedik enyhe tél a 2016-2017-es hideg tél óta – jegyezték meg.

Mint írták, a december és a február is 2,5 fokkal volt enyhébb az éghajlati normálnál, míg a január 1,2 fokkal átlag alatti hőmérsékletű volt. A 2026-os január volt a 2020-as évtized első negatív középhőmérsékletű hónapja, és a 2017-es január óta a leghidegebb hónap.

A tél középhőmérséklete a déli vármegyékben általában meghaladta a 2 fokot, míg észak felé csökkent az évszak középhőmérséklete.

Az ország északi felén síkvidéken jellemzően 1 és 2 fok között alakult a tél középhőmérséklete, ennél alacsonyabb, helyenként fagypont alatti értékek a hegyvidékeken fordultak elő.

Az elemzés szerint az évszak csapadékösszege országosan kevéssel elmaradt a szokásostól, a nagyon száraz decembert egy csapadékosabb és az utóbbi évekhez képest havasabb január követett, majd az évszak egy átlagosan csapadékos februárral zárult.

Az előzetes adatok szerint az évszak csapadékösszege országos átlagban 96,5 milliméter volt, ami 84 százaléka az 1991-2020-as évek 115,1 milliméteres átlagának.

A december nagyon száraz hónap volt, a szokásosnál 70 százalékkal kevesebb csapadék hullott, amivel a tizedik legszárazabb december lett a 20. század kezdete óta. A 2026-os év csapadékosan kezdődött, a januári csapadék 41 százalékkal meghaladta az átlagot, majd februárban az 1991-2020-as átlagnak megfelelő mennyiségű csapadék hullott országos átlagban.

A legcsapadékosabb területek a Dél-Dunántúlon voltak, ahol többfelé meghaladta a 150 millimétert a téli csapadékmennyiség. A legkevesebb csapadék északon, a Bükk környékén hullott, ahol több állomásunkon 60 milliméter alatt maradt a 2025-2026-os tél csapadékösszege.

A fagyos napok száma – amikor a napi minimumhőmérséklet 0 fok vagy az alatti – országosan a szokásosnál 15 nappal kevesebb volt, 48 volt, bár az átlag 63 nap.

A zord napok száma – amikor a minimumhőmérséklet mínusz 10 fok alatt marad – nyolc nappal kevesebb volt, csak 14 darab volt idén, miközben az átlag 22 nap.

Országosan az átlagot 9 nappal meghaladó, 40 csapadékos nap volt, az átlag 31 nap. A havas napok száma országos átlagban 16 volt, ami megegyezik az 1991-2020-as évek átlagával.

A meteorológiai szolgálat az idei tél rekordjairól azt közölte, a legmagasabb nappali hőmérsékletet február 12-én Simontornyán és február 28-án Kaposváron mérték, 17,6 fokot. A tél legalacsonyabb hőmérsékletét pedig Szécsényben január 9-én, mínusz 25 fokot.

A télen a legtöbb csapadékot, 171,7 milliméternyit Barcson regisztrálták, a legkevesebbet – 32,3 milliméternyit – Szikszón.

Egy nap alatt a legtöbb csapadék Felsőszölnökön esett: február 19-én 55 milliméternyi.

Kiemelt kép forrása: MTI/Varga György