Szijjártó Péter: Az ukránok kimutatták a foguk fehérjét, Orbán Viktor után most egy magyar sportolónőt fenyegettek meg

Az ukránok kimutatták a foguk fehérjét, úgy tűnik, hogy beléptünk a nyílt fenyegetések és zsarolások időszakába, mivel az ukrán elnök előző napi fenyegetőzése után most egy magyar sportolónőt fenyegettek meg – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten a tárca tájékoztatása szerint.

A tárcavezető kiemelte, hogy „úgy tűnik, hogy beléptünk a nyílt fenyegetések és zsarolások időszakába, miután az ukránok kimutatták a foguk fehérjét”.

„A tegnapi napon az ukrán elnök nyíltan, halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, és ma még csak dél sincs, és máris egy újabb magyar emberrel szembeni fenyegetéssel találtuk magunkat szembe.

Az antalyai női nemzetközi tenisztornán pályára lépő sportolónőnket fenyegették meg nagyon durván azt megelőzően, hogy ukrán ellenfelével szemben ma délelőtt pályára lépett, őt és a családját is nagyon durván megfenyegették üzenetben”

– mondta.

„Magyar embereket nem lehet fenyegetni, mi minden magyar embert megvédünk, legyenek akárhol is a világban, ezért azonnal a török hatóságokhoz fordultunk, akik azonnal rendőri védelmet biztosítanak a magyar sportolónő számára, a tornát szervezők is megerősítették a rendezvény biztonságát” – folytatta.

„A magyar sportolónő mérkőzését az ukrán teniszezővel szemben már nézők nélkül játszották. Szégyen, hogy eljutottunk ide, szégyen, hogy nyíltan fenyegetik most már a magyar embereket világszerte. Ukrajna, az ukránok kimutatták a foguk fehérjét” – tette hozzá.

Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort

Ahogy arról a hirado.hu-n is beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij az eddigi legdurvább fenyegetését intézte Orbán Viktor magyar miniszterelnökhöz, aki a Barátság kőolajvezeték újraindításáig továbbra sem hajlandó támogatni az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelt az Európai Unióban. Zelenszkij csütörtökön egyeztetést folytatott az ukrán miniszteri kabinet tagjaival, amelyet követően Julija Szviridenko kormányfővel közösen a sajtó kérdéseire válaszolt. Az eseményen az ukrán államfő félreérthetetlen utalással, ismételten Orbán Viktort bírálta, és mindeddig a legélesebben megfenyegette.

Az ukrán elnök a sajtótájékoztatón kijelentette: amennyiben Orbán Viktor nem hagyja jóvá az Unióban az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelt, közzéteszi a címét az ukrán fegyveres erőknek.

„Reméljük, hogy egy bizonyos személy nem fogja blokkolni az Európai Unióban a 90 milliárdos hitelt vagy annak az első részletét, és akkor az ukránoknak lesz fegyvere. Másképp megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, hadd hívják fel és beszéljenek vele a saját nyelvükön”

– mondta.

Zelenszkij emellett lényegében beismerte, hogy azért zárta el a Barátság kőolajvezetéket, hogy beavatkozzon a magyarországi, áprilisi országgyűlési választásokba. Mint fogalmazott:

„Ami pedig azt illeti, mikor áll helyre: őszintén szólva, én személy szerint nem állítanám helyre. Ez az én álláspontom. Elmondtam az európai vezetőknek és azoknak is, akik ezzel kapcsolatban hívtak, valamint az Európai Unió vezetésének is, mert ez orosz olaj. Vannak elvek, amelyeknek nincs ára. Ők ölnek bennünket, nekünk pedig olajat kellene adnunk Orbánnak, mert szegény, enélkül nem tud választást nyerni? Ez az én álláspontom.”

Zelenszkij fenyegetése nagy felháborodást keltett mind külföldön, mind belföldön. Ugyanakkor vegyes fogadtatás övezte a Tisza Párt szimpatizánsai körében.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)