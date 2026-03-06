Szijjártó Péter: az ukránok felrobbantották az Északi Áramlatot és fel akarták robbantani a Török Áramlatot

Magyarország azokkal az ukránokkal áll most szemben a kőolajblokád ügyében, akik korábban felrobbantották az Északi Áramlat földgázvezetéket, míg a Török Áramlatot fel akarták robbantani – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Szigetszentmiklóson.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a városban tartott lakossági fórumán elmondott beszédében leszögezte, hogy két nagyon egyszerű ok miatt vásárolja Magyarország a kőolajat és a földgázt Oroszországtól: egyrészt, mert a forrás megbízható, másrészt, mert olcsó.

„És én egyelőre nem látom az indokot arra, mi a fészkes fenéért kellene nekem, nekünk úgy döntenünk, hogy az olcsó és megbízható forrást lecseréljük egy drágább és kevésbé megbízhatóra” – mondta.

„Nem akarunk drágábban, s nem akarunk kevésbé megbízhatóan energiahordozókat vásárolni, mert ha ezt tennénk, akkor mindjárt a rezsicsökkentésnek kampó lenne” – folytatta. Majd üdvözölte, hogy e heti moszkvai látogatásán Vlagyimir Putyin orosz elnök biztosította afelől, hogy változatlan áron rendelkezésre áll a leszerződött kőolaj- és földgázmennyiség.

Szijjártó Péter a Barátság kőolajvezeték blokádja kapcsán „jól összehangolt, koordinált akciót és politikai zsarolást” emlegetett a Kijev-Brüsszel-Berlin tengely részéről, aminek a fő célja, hogy a magyar kormány változtasson az álláspontját Ukrajnát illetően, valamint hogy a Tisza Pártot segítsék a választás előtt. Kifejtette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jól látja, hogy Magyarország mellett Ukrajna számára is sorskérdés az április 12-i választás eredménye, ugyanis ha a szuverén nemzeti kormány marad, akkor hazánk biztosan nem megy háborúba, a magyarok pénzét nem kapják meg, és soha nem lesznek tagjai az Európai Uniónak.

„Ukrán szempontból a teljesen logikus lépés az, hogy a Tisza Pártot kell segíteni, hogy Magyarországon kormányra kerüljön. És ugye ez a célkitűzés teljes mértékben egybeesik Brüsszel és Berlin célkitűzésével is” – vélekedett.

„Berlinből, Brüsszelből teljes mértékben egybevág az akarat a kijevi akarattal, és ezért létrejött egy ilyen tengely, ami megpróbál minket kinyírni, s ugye ezen a tengelyen született meg az a remek döntés, hogy akkor próbálják ezt meg azzal, hogy a Zelenszkij lezárja a kőolajszállítást. Merthogy ebből mi következik? Lesz egy jó kis ellátási válság, sorok a benzinkutaknál, és mellette mondjuk ezer forintos benzinár, ami azért még a politológusok szerint is nagyon ritkán jó a kormánynak” – hangsúlyozta.

A miniszter végezetül arra figyelmeztetett, hogy akik most olajblokád alatt tartják Magyarországot, azok ugyanazok, akik korábban felrobbantották az Északi Áramlat földgázvezetéket is. „És az orosz elnök nekem szerdán azt mondta, hogy a helyzet az, hogy azt detektálták, hogy az ukránok elkezdték előkészíteni a Török Áramlat felrobbantását is. De elmondta, hogy úrrá lettek a helyzeten, (…) és ezt a veszélyt ők kezelik” – tájékoztatott.

„Csak azért mondom, hogy mikor a miniszterelnök felvonultatja a védekezésnek a következő szintjét az energiainfrastruktúra védelmére, az nem viccből van, hanem azért, mert olyanokkal állunk szemben, akik fölrobbantották az Északi Áramlatot és elő akarták készíteni a Török Áramlat kapcsán ugyanazt” – mutatott rá.

Kiemelt kép: a Moszkvából hazaérkezõ Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozik a Liszt Ferenc-repülõtéren 2026. március 5-én. Vlagyimir Putyin orosz elnök Orbán Viktor miniszterelnök kérésére jóváhagyta a magyar állampolgársággal is rendelkezõ két kárpátaljai magyar kényszersorozott hadifogoly elengedését a Szijjártó Péterrel folytatott tárgyalásán. MTI/Bodnár Boglárka.