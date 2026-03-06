Szentkirályi Alexandra felszólította Karácsony Gergelyt és a Tiszát, hogy vegyék le a városházáról az ukrán zászlót Zelenszkij fenyegetése után

Az ukrán zászló azonnali eltávolítását követeli a budapesti Városháza épületéről Szentkirályi Alexandra , a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. A politikus közösségi oldalán közzétett videójában és bejegyzésében is felszólította Karácsony Gergely főpolgármestert és a fővárosi frakciókat, hogy vegyék le az ukrán zászlót az épületről.

A frakcióvezető a posztjában úgy fogalmazott: „Felszólítom a városvezetést – Karácsony Gergelyt és a fővárosi Tisza-frakciót –, hogy azonnal vegyék le az ukrán zászlót a Városházáról!”

Szentkirályi Alexandra szerint a zászló kint tartása elfogadhatatlan azután, hogy az elmúlt időszakban szerinte több fenyegetés is érkezett Ukrajna részéről Magyarország felé. Bejegyzésében azt írta:

„Azok után loboghat kint a nemzet fővárosának épületén, hogy Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort, hetek óta zsarolnak azzal az ukránok, hogy nem nyitják újra a Barátság kőolajvezetéket és azért is fenyegetnek, mert hazahoztunk két magyar hadifoglyot az orosz hadifogságból.”

A politikus a fővárosi közgyűlés frakcióit is felszólította, különösen a Tisza Párt képviselőit. Mint fogalmazott: „Itt lenne az ideje, hogy a Tisza-frakció is támogassa az ukrán zászló eltávolítását, hacsak nem akarják folytatni a Zelenszkijjel való összejátszást, ahogy eddig.”

Hozzátette azt is:

„Magyar Péter is hiába színlel, a magyarok pontosan tudják, hogy az ukrán érdekeket képviseli.”

A frakcióvezető videójában részletesen is beszélt az ügyről. Úgy fogalmazott:

„Azok után, hogy tegnap Zelenszkij halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, azok után, hogy az ukránok folyamatosan zsarolnak minket, és nem hajlandóak tudatosan, szándékosan újranyitni a Barátság olajvezetéket, azok után, hogy most ismét minket fenyegetnek, egrecíroztatnak annak kapcsán, hogy két magyar hadifoglyot hazahoztunk az orosz hadifogságból, és ezek után ez a zászló a nemzet fővárosának épületén még mindig itt lehet kint.”

A politikus ismételten felszólította a főpolgármestert: „Én azonnal és határozottan felszólítom Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy vegye le innen ezt a zászlót, ennek a zászlónak semmi keresnivalója nincsen a Városháza épületén.”

A fővárosi frakciókhoz is üzent: „Felszólítom a fővárosi frakciókat is, különösen a fővárosi Tisza-frakciót, hogy ők is álljanak emellé a kezdeményezés mellé, és fejezzék be, hogy folyamatosan összejátszanak az ukránokkal.”

Szentkirályi Alexandra szerint a magyar választók tisztában vannak a politikai szereplők álláspontjával. Mint fogalmazott:

„Nem dőlünk be ennek, a magyarok nem fognak bedőlni ennek április 12-én, pontosan tudják, hogy ki áll mellettük és az ő érdekük mellett, és ki az, aki az ukránok oldalán áll.”

A frakcióvezető bejegyzése végén hangsúlyozta: „Mi nem fogjuk hagyni, hogy zsarolják Magyarországot, és megvédjük a magyar érdekeket! Ezért csak a Fidesz a biztos választás.”

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője (Fotó: Főosztály/Fischer Zoltán)