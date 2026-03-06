Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ukrajna hibrid hadműveletet folytat Magyarországgal szemben

Ukrajna hibrid hadműveletet folytat Magyarországgal szemben, amely újabb fázisába lépett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktorról szóló, elfogadhatatlan kijelentésével – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az M5 Kérdések órája című közéleti műsorában, amelyben Csuhaj Ildikó vezető szerkesztővel beszélgetett.

Kijelentette: „Ukrajnától minden kitelik, a legismertebb művelete az Északi Áramlat felrobbantása volt.”

Mint mondta,

„Magyarország célpontjában van ennek az országnak, hiszen Magyarország a saját érdekében cselekszik ebben az egyébként rettenetes háborúban.”

Magyarország érdeke azt diktálja, hogy ne szállítsunk fegyvert, ne adjunk pénzt és semmi körülmények között ne sodródjunk bele a háborúba – hangsúlyozta a politikus. Ez azt jelenti, hogy ne küldjünk katonát, és ennek feltétele az, hogy megakadályozzuk Ukrajna európai uniós csatlakozását. Ebből a nézőpontból Magyarország ellenség – fogalmazott.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elfogadhatatlan provokációnak nevezte az ukrán elnök Magyarország miniszterelnökét fenyegető nyilatkozatát, ami megítélése szerint beleillik a „hibrid hadviselési láncba.”

„Folyamatosan emelik a téteket, folyamatosan tesznek, illetve mondanak olyan dolgokat, ami növeli a feszültséget, és aminek az a célja, hogy politikai káoszt állítsanak elő Magyarországon”

– hangsúlyozta.

A miniszter szerint a Barátság kőolajvezeték műszaki ok nélküli zárva tartása egy „nagyon magas eszkalációs szint” a hibrid hadműveletben. A hibrid hadművelet provokációkat, nyilatkozatokat, olyan döntéseket foglal magába, amelyek a káosz és az adott országra helyeződő nyomás növelését célozzák – magyarázta.

Az energetikai infrastruktúra védelme kapcsán a tárcavezető aláhúzta,

„a Magyar Honvédség végzi a feladatát, minden Magyarországot fenyegető veszélyt felmérnek, értékelnek, és ez alapján járnak el. A gáz-, olaj- és elektromos vezetékrendszerre kapcsolódó állomások egy provokációban történő sérülése a magyar energiaellátást, a gazdaságot és a közlekedést befolyásolná negatívan.”

Okkal feltételezhetjük, hogy egy ellenünk hibrid hadműveletet folytató állam, ilyen kritikus infrastruktúra elemekkel kapcsolatos provokációkkal is próbálkozik – mondta a miniszter.

Közölte, a honvédség erői egy előre lefektetett terv szerint, az Energiaügyi Minisztérium által adott információk alapján az egyeztető törzsben meghatározott elemek köré vonult ki, ezeket biztosítja. „Szeretném a közvéleményt megnyugtatni, hogy a szükséges erő az bőven rendelkezésre áll” – hangsúlyozta. A Barátság kőolajvezeték helyreállítása kapcsán a miniszter úgy vélte, Brüsszel és Kijev összejátszik az ellenzékkel, amely szerinte azért kapja a támogatást Brüsszelből és Kijevből, hogy választást nyerjen. Ha a Tisza Párt véletlenül nyer, be fogják rajta hajtani azt, amiért most a támogatást kapják – hangoztatta.

A tárcavezető a 2022. március 10-én Magyarország felett átrepült, Ukrajna felől érkező drónról azt mondta, „utólag még úgy is felfoghatjuk, hogy egy főpróba volt, egy kísérlet volt arra nézve, hogy hogyan reagál Magyarország.” „Nagyon sokat fejlődött a honvédség azóta, sokkal több eszközünk van sokkal jobb kezekben” – mondta. Hozzátette, a tanulságokat levonták, és ezért is tesznek olyan óvintézkedéseket, mint a légtérzár vagy légtérkorlátozás elrendelése, hogy minél kisebbre csökkentsék a valószínűségét egy ilyen esetnek.

A Himars tüzérségi eszközök beszerzése kapcsán felidézte, az eszközrendszernek lesz egy védelmi ipari lába, egy saját, Humars-nak nevezett verziója, amely Magyarországon a Rába és a cseh Tatra közös vállalkozása lesz. A Humars eszköz nemcsak a Magyar Honvédségnek fontos, hanem régiós exporttermékké is válhat, amellyel a magyar védelmi ipar tovább erősödik – emelte ki.

Az európai uniós SAFE program keretében lehívható, ezermilliárd forintos védelmi hitelről úgy nyilatkozott, információi szerint a tárgyalássorozat végén járnak.

A két hadifogoly Magyarországra szállítására vonatkozó kérdésre a honvédelmi miniszter azt mondta, magyar nemzetiségű, magyar állampolgárokról van szó, akik kényszersorozottak voltak. Hazajöttek, „az életük biztonságban van”„ és ezt csak ez a kormány, csak ez a miniszterelnök tudta elérni.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a választás tétje, hogy „van-e erőnk ahhoz, hogy a saját érdekünket megvédve ne sodródjunk a háborúba, és megvédjük a magyarok energiaellátását, (…) és tudjuk folytatni azt a magyar utat, amit most a Tisza le akar cserélni.”

Kiemelt kép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Illyés Tibor)