Robert Fico felszólította a brüsszeli vezetőket, hogy határolódjanak el Zelenszkij, Orbán Viktort fenyegető kijelentésétől

Elfogadhatalannak nevezte Volodimir Zelenszkij kijelentéseit Robert Fico szlovák miniszterelnök, miután az ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort. Fico teljes szolidaritását fejezte ki a magyar kormányfővel, és felszólította az Európai Unió vezetőit, hogy határolódjanak el az ukrán elnök kijelentéseitől.

Robert Fico közölte: teljes szolidaritást vállal a magyar kormányfővel, és elfogadhatatlannak nevezte az ukrán elnök „zsaroló magatartását”. A szlovák miniszterelnök szerint, ha Zelenszkij továbbra is ilyen hangnemben kommunikál az uniós tagállamokkal, annak komoly következményei lehetnek az Európai Unió döntéshozatalában.

„Ha az ukrán elnök így folytatja, könnyen előfordulhat, hogy más uniós tagállamok is blokkolni fogják az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt”

– figyelmeztetett Robert Fico.

A szlovák kormányfő egyúttal felszólította az Európai Unió vezetőit, hogy határolódjanak el Zelenszkij kijelentéseitől. Konkrétan az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent, az Európai Tanács elnökét, António Costát, valamint az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, Kaja Kallast kérte arra, hogy nyilvánosan ítéljék el az ukrán elnök szavait.

REACTION OF THE PRIME MINISTER OF THE SLOVAK REPUBLIC, ROBERT FICO, TO THE BLACKMAILING BEHAVIOR OF UKRAINIAN PRESIDENT ZELENSKYY I express full solidarity with the Prime Minister of Hungary, @PM_ViktorOrban. If the Ukrainian president continues like this, it may happen that… pic.twitter.com/NLKfyZPZ1j — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) March 5, 2026

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt Volodimir Zelenszkij egy csütörtöki sajtótájékoztatón fenyegette meg Orbán Viktort az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitel kapcsán. Zelenszkij emellett arról is beszélt, hogy nem állítaná helyre a Barátság kőolajvezetéken keresztüli olaj szállítást Magyarország felé.

Az ukrán elnök kijelentette:

ha a magyar miniszterelnök blokkolja a döntést, „megadják a címét az ukrán fegyveres erőknek”, hogy felhívják, és „a saját nyelvükön beszéljenek vele”, amit sokan egyértelmű, életveszélyes fenyegetésként vettek.

Orbán Viktor a kijelentésekre reagálva hangsúlyozta: a vita nem róla, hanem Magyarország energiaellátásáról szól. A miniszterelnök szerint Ukrajna olajblokád alá vette Magyarországot, és a kormány minden politikai és pénzügyi eszközt be fog vetni annak megszüntetésére. „Semmilyen fenyegetéssel, még életveszélyes fenyegetésekkel sem lehet engem eltántorítani attól, hogy megvédjük Magyarország energiaellátását” – fogalmazott a kormányfő.

Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Zuzana Gogova)