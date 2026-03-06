Öt akció, amivel Amerika és Izrael megroppantotta Irán síita félholdját

Az Egyesült Államok és Izrael csapássorozata az elmúlt napokban súlyosan megrogyasztotta a néhány éve még megkérdőjelezhetetlen regionális hatalomként elismert Iránt. Teherán befolyása a síita félholdként ismert szövetségi rendszerével korábban a Földközi-tenger keleti partjától egészen Jemen vörös-tengeri partjáig ért. Irán kritikus meggyengülése azonban nem a február végén indított műveletekkel kezdődött. Öt különösen nagy jelentőségű akciót vesz sorra cikkünk, amelyekben öt kulcsfontosságú vezetőt iktattak ki, ezzel fokozatosan megtépázva Irán erejét és szervezettségét.

A múlt héten az Egyesült Államok és Izrael által az iráni iszlamista rezsim ellen indított katonai fellépést sok helyről éri jogi és erkölcs kritika, azonban azt a kritikusoknak is be kell látniuk, hogy egy hosszú évek alatt gondosan előkészített és hatékony katonai műveletről beszélhetünk.

Még nem lehet megállapítani, hogy a beavatkozás céljaként megjelölt iráni rezsimváltás valóban bekövetkezik-e, azonban az már biztos, hogy meghatározó régiós befolyását Irán tartósan elveszíti, és bárhogy végződik a konfliktus jelentősen meggyengülve kerül ki a háborúból.

1.) A főstratéga – Kaszem Szulejmáni

A síita félhold és Teherán nemzetközi befolyásának kiépítésében kulcsszerepe volt Kaszem Szulejmáni tábornoknak, az Iráni Forradalmi Gárdához tartozó al-Kudsz különleges egység parancsnokának. Szulejmáni volt évtizedeken át a legfőbb iráni stratéga: ő hangolta össze Irak síita fegyvereseit, a szíriai műveleteket, a libanoni Hezbollah-kapcsolatokat és a jemeni húszik támogatását.

Szulejmánival 2020. január 3-án végzett Irak fővárosában egy amerikai dróncsapás. Kiiktatása mérföldkövet jelentett, mivel korábban sem az Egyesült Államok, sem Izrael nem kockáztatta meg, hogy egy szolgálatban lévő, csúcsrangú iráni vezetőt likvidáljon. Halálával indult el a síita félholdnak nevezett szövetségi rendszer meggyengülése. A térség összes szereplője szembesült vele, hogy többé senki sincs biztonságban.

Kaszem Szulejmáni tábornok 2016 szeptemberében (Fotó: Az Iráni Legfelsőbb Vezető sajtóirodája)

2.) Az atomprogram vezetője – Mohsen Fakhrizadeh

Mohsen Fakhrizadeh iráni atomtudós volt az ország nukleáris programjának legismertebb vezetője, akivel 2020. november 27-én merénylet végzett Iránban. A végül meghiúsult nukleáris program Teherán stratégiai önbizalmának és elrettentésének egyik legfontosabb pillére volt. A merényletet senki nem vállalta magára, de a legtöbb hírszerzési forrásokra támaszkodó nemzetközi beszámoló izraeli műveletként azonosította az akciót.

Mohsen Fakhrizadeh (Fotó: Tasnim News Agency [ CC BY 4.0

3.) A lándzsa hegye – Haszan Naszrallah

Libanonban a Hezbollah egyszerre egy politikai párt és egy a nemzeti hadsereggel rivalizáló fegyveres szervezet, amelyet a nyugati világban a legtöbben terrorszervezetként tartanak számon. A szervezet több tízezernyi szíriai polgárháborúban edződött fegyveresét széles körben a Közel-Kelet egy legütőképesebb katonai alakulataként tartották számon.

2024. szeptember 17-én a „csipogós” műveletként elhíresült titkosszolgálati támadó műveletben a szervezet teljes vezérkarát megbénította Izrael. Az összezavarodott vezetés fejére, Haszan Naszrallah Hezbollah-vezérre tíz nappal később, szeptember 27-én mért halálos csapást az izraeli légierő. Naszrallah halálával egy személyben veszített el a síita félhold egy befolyásos politikai vezetőt, médiavezért és katonai főparancsnokot.

Haszan Naszrallah, az Irán és Szíria támogatását élvező Hezbollah libanoni síita szervezet korábbi vezetője 2016. október 11-én (Fotó: MTI/EPA/Nabil Mounzer)

4.) A forradalmi harcos – Huszein Szalami

Az Iráni Forradalmi Gárda agresszív beszédeiről ismertté vált főparancsnokát, Huszein Szalamit 2025. június 13-án érte utol a végzet. Halálát szintén egy izraeli csapás okozta. Szalami nemcsak egy hétköznapi tábornok volt, hanem a Forradalmi Gárda arca: a szervezeté, amely pénzzel, fegyverrel, kiképzéssel és külső műveletekkel életben tartotta a regionális hálózatot. Az akció napján a csapásokban számos más magas rangú vezető is elhunyt, köztük az iráni hadsereg vezérkari főnöke is.

Huszein Szalami, az Iráni Forradalmi Gárda volt főparancsnoka (Fotó: AFP)

5.) A legfelsőbb vezető – Ali Hámenei

Február 28-án Egyesült Államok és Izrael közösen megtámadták Iránt, Ali Hámenei legfelsőbb vezető pedig már a műveletek első napján meghalt. Halálával évek összehangolt munkája tetőzött be, mindez egy új időszámítás és egy új háború kezdetét jelzi a Közel-Keleten. A műveletek célja az iráni rendszerváltás elérése, azonban az iráni rezsim ellenséges szárazföldi csapatok megjelenése nélkül hosszú ideig is képes lehet ellenállni.

Ali Hámeneit némi meglepetésre a káosz közepette is gyorsan válthatja tisztségében fia, Modzstaba Hámenei. Irán válaszul már tucatnyi térségbeli államra mért rakétacsapást, és továbbra is jelentős katonai potenciállal bír. Donald Trump amerikai elnök szerint a műveletek a jelenlegi állás szerint egy hónapon át is eltarthatnak.

Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője (Fotó: MTI/EPA/ A Legfelsőbb Iráni Vezető Hivatala)

Kiemelt kép: Grafika – hirado.hu