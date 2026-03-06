„Orbánt le kell kaszabolni” – Tisza párti kommentelők az Orbán Viktor életét fenyegető hírre reagálnak

Vannak, akik el sem hiszik, hogy az ukrán elnök megfenyegette a kormányfőt, mások szerint ez csak a Fidesz malmára hajtja a vizet – írja a Mandiner azzal kapcsolatban, ahogy a Tisza Párt támogatói reagáltak arra, hogy Zelenszkij a minap halálosan megfenyegette Orbán Viktort.

A portál szerint körülbelül ötféle reakciót váltott ki a Tisza Párt támogatói részéről a Telex beszámolója Zelenszkij fenyegetőzéséről.

volt, aki azt is kétségbe vonta, hogy az ukrán államfő valóban megfenyegette volna Orbán Viktort, tagadják a nyilvánvalót, illetve valamiféle félrevezetést gyanítottak;

egyesek szerint teljesen rendben volt az ukrán államfő kijelentése;

voltak, akik méltatlankodtak a súlyos kijelentések kapcsán, mert szerintük az a Fidesz malmára hajtja a vizet az áprilisi választáson;

a harmadik irányzat képviselői valamiféle mestertervet látnak a dolog mögött, és azt képzelik, hogy Orbán Viktor erre hivatkozva akarná valamiért elhalasztani a voksolás időpontját;

míg voltak, akik kerek perec elítélték Zelenszkij hozzáállását, és elégtételt követeltek az elhangzottakért.

Ezek között voltak olyanok, akik már egyből hamis zászlós hadművelettel ijesztgettek, mások kétségbe vonták az ukrán elnök által személyesen elmondottak valóságtartalmát.

„Honnan a f@szból tudják, hogy mondott-e ilyet Zelenszkij? Ezek mindent (is) tudnak, még azt is, amit az se tud, akinek tulajdonítják! Ezek mind látnokok!”

– írta egy tiszás kommentelő a Telex cikke alatti hozzászólások között.

„Mi ebben a durva? Lényegében azt mondja, hogy a magyar anyanyelvű ukrán katonáknak megadja Orbán számát (még csak meg sem nevezi, de érthető), hogy beszéljenek vele magyarul ”

– fejtegette egy másik hozzászóló. Voltak olyanok is, akik egyetértettek az ukrán elnök fenyegetőzésével, egy kommentelő például azt írta:

„Orbánt kell lekaszabolni”

Volt olyan is, aki szerint már rég kellett volna. „Orbán naponta több ezer élettel keménykedik. Nehéz élete lesz április után”. A kommentelők között akadt olyan is, aki Zelenszkij példátlan fenyegető kijelentései miatt még a magyar államot hibáztatta: „Orbán és a külügy szépen magára húzta az ukránokat. Szerintem oda mostanában ne utazzanak”.

Voltak olyanok is, akik aktuálpolitikai szempontok szerint értékelték az ukrán fenyegetőzést. „Ezt azért nem kellett volna… ez Orbán esélyeit növelheti. Zelenszkijnek kicsit kell türelmesebbnek lenni, majd ápr. 12. után megoldódik” – írta az egyik hozzászóló. Az összeesküvés-elméletek is táptalajra leltek a kommentmezőben: „A választások elnapolva” – írta az egyik hozzászóló.

„Minden lépése tudatos Orbánnak. A választások elhalasztására játszik”

– fogalmazott egy másik kommentelő. Azonban olyanok is akadtak, akik elítélték Zelenszkij fenyegetőzését.

„Ilyen kvalitással biztosan az EU-ba és a NATO-ba valók…, hogy közben egy meglévő EU- és NATO-tagot fenyeget”

– hangoztatta a kommentelő.

„Elképesztő, hogy mit meg nem enged magának. Túl elnézőek vagyunk velük. Meg azt sem érdemlik meg, amit eddig adtunk” – írták máshol. „Hát aki ezt viccesnek találja vagy ennek örül, az tényleg költözzön Kijevbe, és menjen a frontra – ott a helye” – hangoztatta egy hozzászóló.

Ahogy erről a minap beszámoltunk a hirado.hu oldalán, Volodimir Zelenszkij az eddigi legdurvább fenyegetését intézte Orbán Viktor magyar miniszterelnökhöz, aki a Barátság kőolajvezeték újraindításáig továbbra sem hajlandó támogatni az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelt az Európai Unióban. Volodimir Zelenszkij csütörtökön egyeztetést folytatott az ukrán miniszteri kabinet tagjaival, amelyet követően Julija Szviridenko kormányfővel közösen a sajtó kérdéseire válaszolt. Az eseményen az ukrán államfő félreérthetetlen utalással, ismételten Orbán Viktort bírálta, és mindeddig a legélesebben megfenyegette.

„Reméljük, hogy egy bizonyos személy nem fogja blokkolni az Európai Unióban a 90 milliárdos hitelt vagy annak az első részletét, és akkor az ukránoknak lesz fegyvere. Másképp megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, hadd hívják fel és beszéljenek vele a saját nyelvükön”

– mondta Zelenszkij.

Zelenszkij fenyegetőzése szóba került a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában is, amikor Orbán Viktor a péntek reggel adott interjúban ítélte el az ukrán elnök méltatlan kijelentéseit. Egyúttal kitért a Barátság kőolajvezeték leállításának ügyére is.

„Állami banditizmus, amit az ukránok művelnek az olcsó orosz olaj elzárásával.”

– fogalmazott Orbán Viktor.

