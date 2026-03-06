Orbán Viktor: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Én csak útban vagyok

A miniszterelnök az interjú elején elmondta, hogy nem esett jól neki Volodimir Zelenszkij csütörtöki fenyegetése. Azt is hozzátette: „állami banditizmus, amit az ukránok művelnek az olcsó orosz olaj elzárásával”. Orbán Viktort arról is kérdezték, ki fogja előbb félrerántani a kormányt a jelenlegi helyzetben, Budapest vagy Kijev. A kormányfő minderre úgy reagált:

„Meg kell érteni, kiről beszélünk. Ukrajnának követelései vannak Magyarországgal szemben, mi ezt nem teljesítjük, és a jövőben sem fogjuk” – jelentette ki a miniszterelnök, aki szerint ő és a magyar kormány útban van Ukrajna számára, mivel értékelése szerint el akarják őket takarítani, és ha máshogy nem megy, akkor a fenyegetéssel próbálkoznak. Orbán Viktor úgy látja, Kijev akkor tudja elérni a követeléseit, ha Magyarországon létrejön egy ukránbarát kormány és egy ukránbarát vezető.

– fogalmazott Orbán Viktor, aki közölte: nincs olyan műszaki hiba a Barátság kőolajvezetéknél, ami gátolná az orosz olaj érkezését.

A miniszterelnök szerint ez egy szimpla politikai döntés, ezért is tartja ezt bandita magatartásnak. „Zsarolják Magyarországot, nekünk erre megfelelő választ kell találnunk” – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor az ukránokra is kitért, akik véleménye szerint nem titkolják, hogy pénzügyi és politikai támogatást adnak a Tisza Pártnak, amellyel kapcsolatban megjegyezte, hogy ukránbarát kormányt alapítana. „Azt remélik, hogy ezt a helyzetet a kormány nem tudja kezelni” – tette hozzá a kormányfő, hangsúlyozva, hogy Magyarország csak a jogával él akkor, amikor blokkolja Ukrajna uniós támogatását.

„Ez nem egy kegy, ez minket megillet, ez Magyarország érdeke. Addig nem támogatunk semmilyen Ukrajnát támogató lépést, amíg ők nem adják meg a minket megillető olajat”

– mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor elmondta, amennyiben tarthatatlanná válna a helyzet Magyarországon, a kormány be fog avatkozni. „Volt már korábban ilyen 2002-ben. Szeretném elkerülni, de meg fogjuk védeni az elviselhetetlen árakkal szemben a magyarokat” – fűzte hozzá a kormányfő.

A miniszterelnök a Tisza Pártról szólva kijelentette, hogy nem ismerik a nemzetközi összehasonlító adatokat és a benzin adótartalmát sem, mivel„az igazság pont az ellentettje a valóságnak”. Orbán Viktor rámutatott, hogy ezen a helyzeten a Shell nyer, az ukrán blokádon is sokat keres a Shell. Arról is beszélt, hogy a Shell, amely vezetőt delegált a Tisza Pártba Kapitány István személyében, „halálra keresi magát az olajblokádon és az iráni konfliktuson”.

„A Tisza-kormány arról szólna, hogy amit a kormány elvett a multiktól és átadott a magyar családoknak, azt leállítja és zsebre teszi. Ez mind a pénzről szól”

– fogalmazott Orbán Viktor, emlékeztetve, hogy felállítottak egy ellenőrző bizottságot a Barátság vezeték körül kialakult helyzet kivizsgálására.

„Vannak információink, biztosak vagyunk abban, hogy a vezeték működőképes. Zelenszkij is bevallja, hogy ez egy politikai ügy. Most azt követeljük, hogy engedjék a helyszínre a bizottságot. Felajánlottam Brüsszelnek is, hogy együtt nézzük meg a helyzetet” – tette hozzá a a miniszterelnök.

Az interjúban szóba került az Ukrajna által besorozott, orosz hadifogságból elengedett magyar állampolgárok ügye. Evvel kapcsolatban Orbán Viktor elmondta: ez nem rontotta a nemzetközi kapcsolatokat, hanem javította. „Az oroszokkal folyamatosan egyeztetünk, ha van magyar hadifogoly, akkor azokat átadják nekünk” – tette hozzá a kormányfő.

„Mindenkit haza fogunk hozni a Közel-Keletről is, mentesítő járatokat indítunk. Azt javaslom a kint rekedteknek, hogy legyenek türelemmel, mert kockázatos hazajutni, de mindent megteszünk azért, hogy minden magyar hazajusson” – hangsúlyozta a miniszterelnök az iráni helyzettel kapcsolatban., megjegyezve, hogy Európa felkészületlen egy újabb migrációs hullámra.

„Arra kényszerítenek, hogy az elhibázott nyugat-európai mintát kövessük. Brüsszel nem mondhatja meg, hogy mi kivel éljünk együtt. Menekülttáborokat kellene építeni, ezt nem akarjuk. Állandó készültségben kell állnunk”

– jelentette ki a miniszterelnök, hozzáfűzve, hogy a magyar rendszer támadás alatt van.

Orbán Viktor úgy látja, emelkedhet a terrofenyegetettség az Iránban kialakult heléyzet miatt, szerinte ugyanis minél több a migráns, annál magasabb a terrorfenyegettség. „A Közel-Kelet lehet, hogy messze van, de már beköltözött Nyugat-Európába. A muszlim konfliktus megtalálható Európában, mi ezt nem engedtünk meg” – tette hozzá a miniszterelnök, aki szerint figyelni kell arra, hogy a terrorcsoportok átutazhatnak Magyarországon, így meg kell figyelni mindenkit, hogy időben lehessen észlelni a terrorveszély kialakulását.

Az ukrán olajblokáddal kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, hogy van konfliktusa a kormánynak Kijevvfel, ám ez már korábban is így volt, amikor lezárták a gázszállítást. „Ez évekkel ezelőtt volt, még a háború kitörését követően. Viszont ezt azért nem érzékeltük, mert a krími háború kitörése óta építettünk egy olyan láncot, ami kikerülte ezt a területet” – jelentette ki a miniszterelnök.

„Arra kell figyelni, hogy az ukránok nehogy kárt tegyenek a gázvezetékben, mert nekünk akkor ellátási gondjaink lesznek. Fel kell készülni, hogy a következő négy év is a veszélyek korszaka lesz, nem csak nálunk, hanem egész Európában”

– mondta Orbán Viktor, aki szerint Magyarországnak meg kell találni azt a módszert, amivel kimaradhat kimaradjon a háborúból, és amibe Európa egyre inkább belemélyül. „A következő négy év kulcsszavai a biztonság és a kimaradás” – jelentette ki a kormányfő.