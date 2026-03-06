Orbán Balázs magyarázatot követel az ukránoktól a hatalmas pénzszállítmány miatt

A beszámolók szerint csütörtökön hét ukrán állampolgárt – köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot – állítottak elő a hatóságok. A csoport két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállított Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül – közölte a Magyar Nemzet.
Orbán Balázs közösségi oldalán reagált az esetre, és hangsúlyozta:
„válaszokat követelünk Ukrajna vezetésétől!”
Felidézte, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal súlyos bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az ügyben.
A politikai igazgató szerint az elmúlt időszakban jelentős mennyiségű pénz haladt át az országon: január óta 900 millió dollárt és 420 millió eurót szállítottak készpénzben, emellett 146 kilogramm aranytömböt is Magyarországon keresztül vittek át. A pénzszállítmányokat olyan személyek kísérték, akik az ukrán titkosszolgálatokhoz köthetők.
Orbán Balázs a bejegyzésében úgy fogalmazott: „Magyarázatot követelünk, miért szállítanak ekkora mennyiségű készpénzt és aranyat Magyarországon, és mire használják?”
Hozzátette: „Csak átszállítják Magyarországon, vagy itt használják fel valakinek az érdekében?”
A politikus szerint komoly kérdések merülnek fel az ügyben, ezért így fogalmazott:
„Felmerül a gyanú: nem az ukrán háborús maffia pénzéről van szó?”
A miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte: a magyar hatóságok minden részletre kiterjedő vizsgálatot folytatnak az ügyben. Mint mondta: „Válaszokat várunk az ukránoktól!”
Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Bús Csaba)