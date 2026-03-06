Orbán Balázs magyarázatot követel az ukránoktól a hatalmas pénzszállítmány miatt

Magyarázatot követel Ukrajna vezetésétől Orbán Balázs , miután hatalmas készpénz- és aranyszállítmányt állítottak meg Magyarországon. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint több kérdés is felmerül az üggyel kapcsolatban.

A beszámolók szerint csütörtökön hét ukrán állampolgárt – köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot – állítottak elő a hatóságok. A csoport két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállított Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül – közölte a Magyar Nemzet.

Orbán Balázs közösségi oldalán reagált az esetre, és hangsúlyozta:

„válaszokat követelünk Ukrajna vezetésétől!”

Felidézte, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal súlyos bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az ügyben.

A politikai igazgató szerint az elmúlt időszakban jelentős mennyiségű pénz haladt át az országon: január óta 900 millió dollárt és 420 millió eurót szállítottak készpénzben, emellett 146 kilogramm aranytömböt is Magyarországon keresztül vittek át. A pénzszállítmányokat olyan személyek kísérték, akik az ukrán titkosszolgálatokhoz köthetők.

Orbán Balázs a bejegyzésében úgy fogalmazott: „Magyarázatot követelünk, miért szállítanak ekkora mennyiségű készpénzt és aranyat Magyarországon, és mire használják?”

Hozzátette: „Csak átszállítják Magyarországon, vagy itt használják fel valakinek az érdekében?”

A politikus szerint komoly kérdések merülnek fel az ügyben, ezért így fogalmazott:

„Felmerül a gyanú: nem az ukrán háborús maffia pénzéről van szó?”

A miniszterelnök politikai igazgatója kiemelte: a magyar hatóságok minden részletre kiterjedő vizsgálatot folytatnak az ügyben. Mint mondta: „Válaszokat várunk az ukránoktól!”

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Bús Csaba)