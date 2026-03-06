Orbán Balázs: Magyar Péter ukránpárti kormányt akar, mindenki megtapasztalhatta, hogy az mivel jár

A miniszterelnök politikai igazgatója Zelenszkij fenyegetőzésvel és az ukrán olajblokáddal kapcsolatban tett közzé bejegyzést közösségi oldalán. Orbán Balázs leszögezte: „a fenyegetéstől nem ijedünk meg! Alkuba nem bocsátkozunk!”

A miniszterelnök politikai igazgatója kijelentette:

„Magyar Péter ukránpárti kormányt akar Magyarországon. Tegnap mindenki megtapasztalhatta, hogy az mivel járna. Nem kérünk belőle!”

Elmondása szerint az ukránok segítik Magyar Péter kampányát, cserébe a Tisza ukránpárti kormányt alakítana.

„Emlékezzünk, hogy nemrég a tiszások még az Európai Parlamentben ukrán zászlós pólóban tapsolták Zelenszkijt”

– jegyezte meg Orbán Balázs, aki úgy folytatta: az ukrán elnök maga is bevallotta, hogy az egész olajblokádot politikai célból csinálja, Magyar Péter érdekében. Magas energiaárakat és ezzel gazdasági káoszt akar előidézni Magyarországon – reményeik szerint növelve Magyar Péter választási esélyeit – fejtette ki.

„A Tisza ehhez végig asszisztált, hiszen ők is megígérték Brüsszelnek és Kijevnek, hogy leválasztják hazánkat az olcsó orosz energiáról. Ezt legalább hat alkalommal támogatták is az Európai Parlamentben”

– emlékztetett.

„Magyarország nem hagyja magát és válaszlépéseket tett – többek közt megakasztotta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt. Ez volt az a lépés, ami Kijevet a legérzékenyebben érintette. Emiatt fenyegette meg Zelenszkij halálosan Orbán Viktort”

– hangoztatta Orbán Balázs. Szerinte „most, hogy ukrán szövetségese miatt szorul a cipő Magyar Péter lábán,”

„ismét megy a színjáték – ebből is látszik, hogy a Tisza Párt vezetője egy igazi kétszínű alak, aki súlyos kockázat Magyarország biztonságára nézve!”

– húzta alá a miniszterelnök politikai igazgatója.

„A fenyegetéstől nem ijedünk meg! Alkuba nem bocsátkozunk! A Fidesz a biztos választás!”

– jelentette ki Orbán Balázs.

Orbán Viktor a péntek reggeli interjúban, a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában beszélt Zelenszkij fenyegetőzéséről és a Barátság kőolajvezeték leállításáról. Utóbbival kapcsolatban a miniszterelnök úgy fogalmazott:

„állami banditizmus, amit az ukránok művelnek az olcsó orosz olaj elzárásával”.

Orbán Viktort arról is kérdezték, ki fogja előbb félrerántani a kormányt a jelenlegi helyzetben, Budapest vagy Kijev. A kormányfő minderre úgy reagált:

„Előbb fogynak ki az ukránok a pénzből, mint mi az olajból. Meg kell érteni, kiről beszélünk. Ukrajnának követelései vannak Magyarországgal szemben, mi ezt nem teljesítjük, és a jövőben sem fogjuk”

– jelentette ki a miniszterelnök.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)