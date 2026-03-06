Nézőpont Intézet: Bár Magyar Péter azt üzeni, hogy a választásnak csak két szereplője van, akár öt párt is bejuthat a parlamentbe

Az elemző közölte: a felmérésben nem azt vizsgálták, hogy mennyien szavaznának az adott pártokra.
A kutatásból az derül ki, hogy a magyarok fele szeretné, ha a Mi Hazánk bekerülne az országgyűlésbe, harmada pedig a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot (MKKP) és a Demokratikus Koalíciót is szívesen látná a parlamentben
– ismertette Mráz Ágoston Sámuel, hozzátéve: ez a felmérés jól mutatja, hogy milyen sokan drukkolnak ezeknek a pártoknak, de valós szavazójuk csak nyolcad vagy tizedannyi, a Kutyapárt és a DK jelenleg a bejutási küszöb környékén áll.
A Nézőpont Intézet igazgatója emlékeztetett, hogy péntek délután 4 órakor lezárult az aláírásgyűjtés, a pártok szombat délutánig állíthatnak listát. „Innentől kezdve eldől az, hogy hány szereplős lesz a verseny április 12-én” – fogalmazott.
Mráz Ágosoton Sámuel jelezte:
Magyar Péter azt akarja üzenni, hogy a választásnak csak két szereplője van, ennek ellenére minden kutatás azt mutatja, hogy legalább három pártnak esélye van bekerülni a parlamentbe, de akár öt párt is alkothatja majd a következő országgyűlést.
Az elemző hozzátette, egy február végi kutatás szerint a pártversenyt jelenleg a Fidesz vezeti néhány százalékponttal.
Rámutatott, a magyarok 18 százaléka azt mondja, hogy ötpárti legyen a parlament, így könnyen beazonosítható, hogy ez a nem kormánypárti szavazó réteg a Tisza Pártra sem akar voksolni és egy sokszínűbb ellenzéket kívánnak maguknak a következő Országgyűlésben is.
Az M1-en ismertetett kutatásban azt írták, hogy
a Tisza szavazóinak 55 százaléka drukkol az MKKP, 44 százaléka a DK és 36 százaléka a Mi Hazánk parlamenti bekerülésének is.
A Nézőpont Intézet a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal (MTVA) együttműködésben február 23. és 25. között végezte el a kutatást ezer fő telefonos megkérdezésével. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint.
Kiemelt kép forrása: M1/Nézőpont Intézet.